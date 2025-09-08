México: trem de carga parte ônibus ao meio e 10 pessoas morrem. Vídeo

Uma colisão entre um trem de carga e um ônibus de dois andares deixou ao menos 10 pessoas mortas e mais de 60 feridos em Atlacomulco, no México, nessa segunda-feira (8/9), conforme o serviço de Proteção e Defesa do país.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato do acidente. Pelas imagens, é possível ver que o veículo de passageiros começava a atravessar a pista do trem, quando houve a colisão. O ônibus foi partido ao meio.

Confira:

Na gravação, é possível ver, também, que o teto do ônibus é arrancado, enquanto o trem, em alta velocidade, o arrasta. A cidade onde o acidente ocorreu fica a pouco mais de duas horas de carro da capital do país, Cidade do México.

O motorista do ônibus foi detido após o acidente, conforme informou o coordenador de Proteção, Adrián Hernández, à TV Milênio. Além do vídeo da colisão, gravações do trabalho de socorro aos passageiros foram publicadas na internet.

Leia também

O trem pertence à Canadian Pacific Kansas City. À rede CNN, um porta-voz da companhia disse que o maquinário era operado por uma subsidiária e acrescentou que a empresa atua junto às autoridades nos trabalhos de resposta ao acidente e investigação.

“Nossas mais sinceras condolências às famílias das vítimas desta tragédia”, disse o porta-voz.