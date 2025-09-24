michelle-bolsonaro-diz-que-pode-ser-candidata-em-2026:-“como-uma-leoa”

24/09/2025
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro admitiu publicamente nesta quarta-feira (24/9), em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, que pode concorrer em 2026. Embora não tenha definido o cargo, afirmou estar disposta a “se levantar como uma leoa” para defender princípios conservadores e que seguirá a “orientação de Deus” caso seja chamada a disputar uma vaga.

A declaração surge em um momento de instabilidade política para a família Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe e está inelegível, além de enfrentar uma pena de 27 anos e três meses de prisão. Diante desse cenário, Michelle é vista dentro do PL como peça-chave para manter a influência da família no cenário eleitoral.

Durante a entrevista, a ex-primeira-dama também atacou o STF e o governo Lula. Ela classificou a condenação do marido como “farsa judicial”: “As acusações fabricadas contra meu marido eram uma tentativa de esconder graves violações que estão ocorrendo no Brasil, mas acabaram expondo elas”, contou ao jornal britânico. Para Michelle, a insistência da Corte em manter tais processos colocaria em risco direitos e liberdades.

Outro alvo das críticas foi o ministro Alexandre de Moraes, responsabilizado, junto com Lula, pelas sanções impostas recentemente ao Brasil pelo governo Trump. Segundo ela, a atual gestão teria provocado o caos político e, em seguida, tentado transferir a culpa para os Estados Unidos.

Apesar de não confirmar qual cargo pode disputar, aliados do PL cogitam tanto a Presidência quanto o Senado. Em pesquisas recentes, Michelle aparece mais bem posicionada que os filhos do ex-presidente em cenários de confronto direto com Lula, o que fortalece seu nome dentro do partido.

Atualmente presidente do PL Mulher, braço feminino da sigla, Michelle também declarou que seu foco imediato é cuidar do marido e das filhas diante daquilo que classificou como perseguição contra conservadores no Brasil.

