Michelle Bolsonaro se manifesta após voto do ministro Fux no STF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se manifestou, pela primeira vez, nesta quinta-feira (11/9), após o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em sua conta no Instagram, Michelle publicou: “Quando a coerência e o senso de justiça prevalecem sobre a vingança e a mentira, não há espaço para perseguições cruéis nem julgamentos parciais”, celebrou a ex-primeira-dama, sem citar Fux.
Aguarde mais informações