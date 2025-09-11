Michelle Bolsonaro se manifesta após voto do ministro Fux no STF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se manifestou, pela primeira vez, nesta quinta-feira (11/9), após o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia também

Em sua conta no Instagram, Michelle publicou: “Quando a coerência e o senso de justiça prevalecem sobre a vingança e a mentira, não há espaço para perseguições cruéis nem julgamentos parciais”, celebrou a ex-primeira-dama, sem citar Fux.

Aguarde mais informações