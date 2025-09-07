07/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

Michelle chora na Paulista e diz que Bolsonaro está “amordaçado em casa”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) discursou em meio a lágrimas na Avenida Paulista. Ela começou a chorar no discurso do pastor Silas Malafaia, que a antecedeu na lista de oradores da manifestação bolsonarista que ocorre neste domingo (7/9), em São Paulo. No discurso, ela pediu desculpas pelo choro e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está “amordaçado em casa”.

“Hoje eu choro, eu não queria estar chorando. Mas está pesado demais. Está muito pesado, é muita maldade que estão fazendo com a gente”, disse a ex-primeira-dama. “Quem era para estar aqui era o meu marido, que hoje está amordaçado dentro de casa”, acrescentou Michelle ao se desculpar pela voz embargada e a dificuldade de discursar pelo choro.

Leia também

A ex-primeira-dama foi a atração principal da manifestação que acontece na Avenida Paulista. Última a discursar, ela foi recebida pelos manifestantes com gritos de “força, Michelle”. No palco, ela relatou as dificuldades da sua vida particular, com a prisão domiciliar do ex-presidente.

“Eu estou tendo que me desdobrar como mãe, como esposa, como presidente do PL, mas antes de tudo como amiga para poder cuidar dele, para que ele fique bem. Cuido da alimentação, oro. Trago à memória dele que ele é o maior líder da direita de uma nação”, afirmou a ex-primeira-dama.

15 imagensO presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-candidato à Presidência do PRTB Padre Kelmon, na Avenida Paulista.Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida PaulistaSilas Malafaia canta o hino nacional na Avenida PaulistaSilas Malafaia canta o hino nacional na Avenida PaulistaSilas Malafaia canta o hino nacional na Avenida PaulistaFechar modal.1 de 15

Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles2 de 15

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-candidato à Presidência do PRTB Padre Kelmon, na Avenida Paulista.

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles3 de 15

Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles4 de 15

Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles5 de 15

Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles6 de 15

Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles7 de 15

Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles8 de 15

Tarcísio de Freitas na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles9 de 15

Deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-AL)

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles10 de 15

Romeu Zema na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles11 de 15

Tarcísio de Freitas na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles12 de 15

Michelle Bolsonaro chega a manifestação na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles13 de 15

Michelle Bolsonaro chega a manifestação na Avenida Paulista

Danilo M. Yoshioka/Metrópoles14 de 15

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto

Metrópoles15 de 15

Valdemar Costa Neto chega a ato na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua

Michelle ainda lembrou do ato de 7 de setembro de 2022, em Brasília. Na ocasião, o desfile cívico em Brasília se tornou um grande ato político de apoiadores do ex-presidente.

“Não tem como não lembrar o 7 de setembro de 2022, onde mais de 1 milhão de pessoas de bens estavam em Brasília para ouvir Jair Messias Bolsonaro falar e hoje ele não pode falar.  Ele gostaria muito de estar aqui com vocês ou até mesmo de entrar por vídeo chamada porque as nossas liberdades foram cerceadas”, disse Michelle.

Quarto ato do ano na Paulista

Este é quarto ato bolsonarista do ano na Avenida Paulista e o segundo sem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em junho, diante da ausência de seu padrinho político, Tarcísio faltou à manifestação. Agora, o governador de São Paulo assume o protagonismo político do ato.

Em junho, o ex-presidente não pôde ir às ruas devido a medidas cautelares impostas contra ele por Moraes. A aparição de Bolsonaro nos atos, por meio de chamada telefônica, custou-lhe a decretação de prisão domiciliar. Enquanto isso, Tarcísio estava no Hospital Albert Einstein, na zona oeste de São Paulo, para um procedimento na tireóide. A ausência foi criticada pelo “núcleo duro” bolsonarista, incluindo Malafaia.

Nas últimas semanas, porém, Tarcísio se impôs na articulação sobre a anistia a Jair Bolsonaro. Ele se reuniu com deputados, líderes partidários e fez incursões à Brasília para mobilizar o projeto de lei.

Os movimentos do governador de São Paulo reduziram as fricções com o bolsonarismo e Tarcísio foi incentivado publicamente até pelo filho “03” do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), desafeto do govenador, cujas críticas a Tarcísio ficaram evidentes no relatório da Polícia Federal (PF) que divulgou as mensagens trocadas entre Eduardo e Jair Bolsonaro.

Públicos de atos na Paulista

O “Monitor do Debate Político” da Universidade de São Paulo (USP) mede o tamanho do público de todas as manifestações bolsonaristas na Avenida Paulista. Desde que saiu do poder, Bolsonaro foi defendido por apoiadores em seis atos, em São Paulo.

  • 25/2/2024 – 185 mil pessoas
  • 7/9/2024 – 45,4 mil pessoas
  • 6/4/2025 – 44,9 mil pessoas
  • 29/6/2025 – 12,4 mil pessoas
  • 3/8/2025 – 37,6 mil pessoas

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.