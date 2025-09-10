Michelle Melo propõe salas sensoriais para crianças autistas e mais mulheres em concursos públicos

Na manhã desta quarta-feira (10), durante sessão na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Dra. Michelle Melo apresentou dois projetos de lei voltados a promover inclusão e igualdade no Estado.
O primeiro projeto propõe a instituição de salas sensoriais em órgãos públicos para atender crianças com transtorno do espectro autista (TEA), oferecendo um ambiente adequado e seguro, livre de estímulos que possam gerar desconforto.
O segundo projeto busca ampliar a participação feminina em concursos públicos, garantindo maior paridade e incentivando a convocação de mulheres para cargos em instituições como a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.
A deputada destacou que as propostas foram entregues por cidadãos que desejam contribuir para a construção de um Acre mais inclusivo e equitativo, reforçando seu compromisso com um mandato voltado para gente cuidando de gente.
Texto: Max Bienne Lima
Fotos: Railton Araújo