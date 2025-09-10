Mike Tyson do Cerrado: homem arranca parte da orelha de namorado no DF

Um homem, de 29 anos, foi preso após arrancar parte da orelha do próprio companheiro com uma mordida. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira (8/9) e a vítima precisou ser levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde foi atendida.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação na unidade de saúde e, no local, se deparou com um homem detido pelos seguranças, sentado no meio-fio.

Ainda de acordo com a corporação, o homem, que estava aparentemente embriagado, tentou invadir o estacionamento interno do Hran. Ao ser abordado pela PM, o suspeito se recusou a informar seus dados e passou a desacatar os policiais com palavras de baixo calão.

Durante a ocorrência, os militares descobriram que ele havia se envolvido em uma briga com seu parceiro, de 19 anos, oportunidade em que mordeu e arrancou parte da orelha da vítima. O jovem foi socorrido e levado para atendimento no Hran.

Os militares conduziram o suspeito para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde foi registrada a ocorrência por lesão corporal gravíssima, embriaguez ao volante, desacato, desobediência e recusa em fornecer identificação.