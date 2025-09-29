“Milagre”, diz Mileide sobre filho com Safadão após tumor no cérebro

Mileide Mihaile usou as redes sociais nesta segunda-feira (29/9) para atualizar o estado de saúde do filho, Yhudy Lima, de 14 anos, após a retirada de um tumor benigno no cérebro. O menino é fruto de sua antiga relação com Wesley Safadão.

“Me deparei com o maior desafio da minha vida. A gente descobriu esse tumor que graças a Deus foi retirado do crânio. Ele está se recuperando em casa muito bem”, disse ela em um vídeo publicado no Instagram.

Mileide continuou: “Desde que o Yhudy chegou em casa ele não tomou nenhum comprimido para dor. Ele está muito bem cuidado e se recuperando como um milagre de Deus, sem sentir nada. Um tourinho firme e forte”, falou.

Mesmo separados desde 2012, Mileide Mihaile e Wesley Safadão permaneceram lado a lado neste momento delicado para dar forças ao filho. Ela ainda destacou que isso tem deixado o menino ainda mais forte.

“A gente não saiu como família de perto dele. Nem eu, nem o pai. Nem a família toda. O tempo todo muita gente ao lado dele. Isso deixou ele muito forte e firme, para ter cada vez mais certeza o quanto é amado e especial. Foi carregado no colo de uma forma cuidadosa e carinhosa”, disparou.

Mileide Mihaile também destacou uma frase dita pelo médico para a acalmar: “Ele está bem, feliz, daqui a pouco vai estar na rotina dele e para os amigos. Graças a Deus os exames saíram, é um tumor benigno. Não vai precisar de nenhum outro tratamento e o médico me falou: ‘Mãezinha, acalma seu coração, porque foi uma cirurgia curativa’”, completou a influenciadora.

A influenciadora agradeceu o apoio que tem recebido. “Agradecer as orações, vocês não têm noção o quanto isso é especial. O respeito da mídia com o meu filho. O respeito de esperar para soltar nosso comunicado, mesmo tendo vazado. Eu, como mãe, se pudesse trocar de lugar com o Yhudy, trocaria mil vezes”, afirmou ela.

E finalizou: “Hoje vocês falam com uma nova mulher, uma nova mãe e nova Mileide. Podem ter certeza absoluta que eu mudei por completo. A gente acha que ama nossos filhos, mas quando acontece algo assim tem certeza que é capaz de ir no fim do mundo e voltar. Então por isso que eu me recolhi. Não porque ele estava ruim, mas porque eu mesma estava precisando olhar para vários outros pilares e ainda estou voltando para mim”.

Assista ao vídeo completo: