28/09/2025
Milhares de pessoas em Berlim protestam nas ruas em solidariedade a Gaza

Bandeiras da Palestina e pedidos de paz para o conflito tomaram o centro da cidade em manifestação organizada por entidades de esquerda

Cerca de 60 mil pessoas foram às ruas de Berlim neste sábado, 27, em manifestação de solidariedade aos palestinos em Gaza. O protesto, convocado por movimentos de esquerda alemães, pediu o fim da guerra entre Israel e o Hamas e levou às ruas da capital alemã centenas de bandeiras da Palestina.

Manifestação levou 60 mil pessoas às ruas de Berlim com solidariedade aos sobreviventes em Gaza (Omer Messinger/Getty Images)

A caminhada partiu da Alexanderplatz, uma grande praça na cidade, e durou em torno de cinco horas, acompanhada pela polícia local.

Com pedidos de “Palestina livre”, os manifestantes carregaram faixas e cartazes em que classificavam a guerra como um “genocídio” e pediam o fim da exportação de armamentos alemães para Israel — que está suspensa — além de exigirem sanções da União Europeia contra o país comandado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O ato foi convocado em conjunto por 50 organizações e associações na Alemanha, o que inclui a Anistia Internacional e o partido A Esquerda, o quarto com mais representantes no Parlamento alemão. No geral, o protesto foi pacífico, à exceção de conflitos isolados.

Nos últimos dias, durante a Assembleia Geral da ONU, a Alemanha foi a única grande potência europeia que não reconheceu o Estado da Palestina, em movimento conduzido pela diplomacia francesa.

Em outro ponto de Berlim, houve também um protesto a favor de Israel, em reação à manifestação principal. Com cerca de 100 pessoas, o grupo pregou “contra o antissemitismo”, na esteira de polêmica

legislação aprovada na Alemanha e que tem tornado complexos os atos contrários à postura de Israel.

