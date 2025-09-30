30/09/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Milhões de brasileiros com carteira assinada são surpreendidos com a falta de depósitos na conta do FGTS

Rombo que chega a R$ 10 bilhões em todo o país. SP, MG e RJ são os estados com o maior número de empregados no prejuízo.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Milhões de brasileiros com carteira assinada estão sendo surpreendidos com a falta de depósitos na conta do Fundo de Garantia. Um rombo que chega a R$ 10 bilhões em todo o país.

Mais de três anos trabalhando em uma empresa e o lanterneiro Ronaldo de Souza Dias só teve três depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E ele descobriu meio por acaso.

“Quando começaram a atrasar o salário, aí eu tive curiosidade de ver as outras obrigações da empresa para ver se estavam sendo cumpridas. Se a principal, que é pagar o salário em dia, não estava sendo cumprida… Aí eu fui conferir também, nada estava sendo cumprido”, conta Ronaldo.

Todo mês, os empregadores têm que depositar o FGTS – o equivalente, na maioria dos casos, a 8% do salário bruto pago ao trabalhador. É uma forma de indenização, para amparar em casos, por exemplo, de demissão sem justa causa, doença grave, catástrofes ambientais, aposentadoria. Quem vai comprar ou construir casa própria também pode usar o FGTS.

São 42 milhões de brasileiros com direito ao fundo. Mas tem muito trabalhador correndo o risco de não conseguir usar o dinheiro quando precisar. É que 1,6 milhão de empresas no país ou não estão depositando o Fundo de Garantia ou estão com parcelas atrasadas. São 9,5 milhões de trabalhadores com um rombo na conta do FGTS.

“A gente está diante de uma falta gravíssima da empresa, que gera a rescisão indireta do contrato de trabalho. Fica insuportável manter essa relação de trabalho, uma vez que a empresa não está cumprindo com sua parte no contrato e, com isso, a pessoa sai ali com todos os direitos da demissão sem justa causa”, explica o advogado trabalhista Gabriel Brum de Moraes.

Milhões de brasileiros com carteira assinada são surpreendidos com a falta de depósitos na conta do FGTS — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

Milhões de brasileiros com carteira assinada são surpreendidos com a falta de depósitos na conta do FGTS/Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de empregados no prejuízo. Em todo o país, as empresas devem R$ 10 bilhões ao fundo.

“O Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, vem efetuando um trabalho de cobrança. Uma cobrança amigável. Caso o empregador não atenda a esse chamamento, a essa cobrança administrativa, ele poderá ser fiscalizado e ser autuado, multado pela fiscalização do trabalho pelo atraso do Fundo de Garantia”, afirma Marcelo Nargele, coordenador-geral de Gestão e Fiscalização do FGTS/ Ministério do Trabalho.

Quando foi demitido de uma empresa em Belo Horizonte, o técnico em automação industrial João Vitor Silva Amorim foi ao aplicativo do FGTS e notou que o valor disponível estava menor do que deveria. Uma situação que adiou o sonho da casa própria:

“No momento de rescisão, você vai ter um dinheiro para poder contar com ele, você se planeja para utilizar esse dinheiro, para fazer planos. E a gente vê que não pode contar com esse valor. Isso atrapalha o nosso planejamento financeiro e acaba sendo um empecilho muito grande nessa trajetória”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost