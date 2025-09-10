Militar da FAB que esfaqueou 7 vezes major da PM permanecerá preso

A Justiça decidiu manter na cadeia o sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), Pedro Luiz Souza Pinto (foto em destaque), preso após esfaquear um major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma briga de trânsito. Na avaliação do Judiciário, o assassinato foi marcado por “audácia e crueldade”.

O militar passou por audiência de custódia na terça-feira (9/9), quando o juiz da Vara Criminal da Comarca de Alexânia (GO) Fernando Augusto Chacha de Rezende decretou a prisão preventiva do militar.

Segundo a denúncia, o sargento da FAB teria desferido pelos menos sete facadas contra o major da PMDF, atingindo as regiões da barriga e do tórax.

“A liberdade do flagrado atenta contra a ordem pública e repercute de maneira danosa e prejudicial ao meio social”, pontuou o magistrado Fernando Rezende.

Segundo o juiz, o sargento da FAB demonstrou “grande audácia e crueldade” ao desferir diversas facadas contra vítima, “causando grande sofrimento físico”.

O magistrado também ressaltou que o crime ocorreu durante uma briga de trânsito. “Demonstra o destemor do mesmo à imposições legais, além da evidente periculosidade social”, completou.

Impunidade e insegurança

Do ponto de vista do juiz, a soltura do réu despertaria sensação de impunidade e insegurança. Além disso, neste caso, a prisão não ofende os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

“Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Pedro Luiz Souza Pinto”, concluiu o juiz.

Costas e tórax

O crime ocorreu no último domingo (7/9), na BR-060, na altura de Alexânia (GO), no Entorno do DF. No perfil do LinkedIn, Pedro Luiz afirma que trabalha como controlador de tráfego aéreo na FAB.

O major Renato Moreira Martins foi atingido na região das costas e do tórax, próximo ao pulmão, e apresentava grave hemorragia e sinais de baixa saturação.

Ele foi encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal de Alexânia. Devido aos ferimentos de alta complexidade, teve que ser transferido de helicóptero para o Hospital de Base do DF (IHBDF)

Veja faca utilizada no crime:

Devido aos ferimentos de alta complexidade, Renato foi transferido de helicóptero para o Hospital de Base do DF (IHBDF).

Ele faria uma tomografia e talvez necessite passar por cirurgia.

O autor das facadas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o ataque.

Pedro Luiz foi levado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Águas Lindas (GO).

O filho do major da reserva também foi levado para a Delegacia de Águas Lindas para prestar depoimento.

Vídeo do resgate do major da PM:

Em depoimento à polícia, Pedro Luiz confessou que, após luta corporal no acostamento da pista sentido Brasília, ele teria desferido diversos golpes de faca contra o major da PMDF. Dentro do carro do PM também estavam a sua esposa e o seu filho.

A coluna Na Mira tentou localizar defesa de Pedro Luiz Souza Pinto. O espaço segue aberto para posicionamentos.