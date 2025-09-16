Militar do Exército é rendido e assaltado por homem armado em Cruzeiro do Sul

Um militar do Exército, de 56 anos, foi vítima de assalto na noite desta segunda-feira (15), no Bairro da Escola Técnica, em Cruzeiro do Sul. O criminoso levou a carteira com documentos pessoais da vítima.

Segundo informações, o crime aconteceu por volta das 20h, quando o militar chegava à casa de um amigo. Ele foi surpreendido por um homem moreno e careca, armado com uma faca, que o ameaçou e exigiu a entrega do celular e da carteira. Não há confirmação se havia dinheiro entre os objetos levados.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que iniciou investigação para identificar e prender o responsável pelo crime. Até o momento, o suspeito não foi localizado.