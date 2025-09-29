Militares acionam MP para investigar conduta do prefeito de Sena Madureira em cavalgada

A Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC) protocolou um ofício no Ministério Público pedindo a apuração da conduta do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, durante a cavalgada realizada no último fim de semana no município.

O episódio ocorreu após um homem ser ferido a golpes de faca pela companheira durante o evento. Para conter o tumulto, a Polícia Militar determinou a paralisação da festa. No entanto, segundo a denúncia, o prefeito teria ordenado a continuidade do som, desautorizando a atuação dos policiais em serviço.

O documento protocolado pela entidade destaca que a atitude representa desrespeito à corporação e coloca em risco a segurança da população. O caso está sob análise do Ministério Público do Acre (MPAC), que poderá adotar as medidas cabíveis.