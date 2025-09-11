Militares veem ameaça de Trump de usar força militar como “bravata”

Na cúpula militar, as ameaças do presidente Donald Trump de utilizar a força militar para retaliar o Brasil pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro é vista como “bravata”.

Nesta quinta-feira (11/9), após o julgamento, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ao colunista Paulo Cappelli que os Estados Unidos podem enviar “caças F-35 e navios de guerra ao Brasil” no futuro.

Antes, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavit, havia afirmado que Trump “não tem medo de usar meios militares para proteger liberdade de expressão”.

A jornalista Monica Gugliano, especialista área militar e poder, disse ao Contexto Metrópoles desta quinta-feira (11/9) que a avaliação entre generais é que o governo Trump pode retaliar o Brasil com novas sanções econômicas ou ampliar o número de autoridades atingidas pela Lei Magnitsky, mas a ameaça de usar meios militares foi lida como bravata.

Interlocutor da Casa Branca, Eduardo Bolsonaro falou ao Metrópoles em que circunstância a medida poderia ser adotada.

“Acho que nesse momento não. Mas se o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual à da Venezuela, com eleições que não são nada transparentes, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, no Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessária a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela”, disse ao colunista Paulo Cappelli.