Mineral nunca visto na Terra é encontrado em fragmento de asteroide

Pesquisadores descobriram que o fragmento do asteroide Ryugu, trazido para a Terra em 2020, é feito de hidratado de fosfato de amônio e magnésio (HAMP, na sigla em inglês), mineral nunca visto no planeta. Os dois grãos de rocha do objeto foram coletados através da missão japonesa Hayabusa2.

A descoberta foi liderada pelo geocientista Paul Northrup, da Universidade Stony Brook, em parceria com o Laboratório Nacional de Brookhaven (BNL, na sigla em inglês), ambas nos Estados Unidos. O estudo com os resultados foi publicado na revista científica Geosciences.

Cada grão vem de partes diferentes do asteroide, sendo um da superfície e outro do interior. Como os registros geoquímicos do início do Sistema Solar já foram apagados do nosso planeta, a descoberta pode revelar pistas sobre o começo do local onde nosso planeta habita.

“Aqui relatamos a descoberta de uma classe peculiar de grãos, de até algumas centenas de micrômetros de tamanho, que têm uma composição rica em hidratado de fosfato de amônio e magnésio. Suas propriedades químicas e físicas específicas apontam para uma origem no Sistema Solar externo’”, escreveram os autores do estudo no artigo publicado.

Análise da composição química de um dos grãos mostra a presença de selênio (em vermelho), ferro (verde) e manganês (azul)

Análise do fragmento de asteroide

Os cientistas norte-americanos utilizaram duas técnicas de imagens por fluorescência e espectroscopia de absorção de raios-X para avaliar os grãos do asteroide. A estratégia revelou uma diversidade de minerais e compostos no objeto espacial. Foram identificados materiais como selênio, manganês, ferro, enxofre, fósforo e cálcio.

O fósforo foi achado no asteroide de duas formas: a comum, presente em dentes e ossos, e um raro mineral de fosfeto não encontrado em nosso planeta. Posteriormente, identificado como hidratado de fosfato de amônio e magnésio (HAMP).

