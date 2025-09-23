mini-empreendedora!-filha-de-ana-paula-siebert-e-justus-vende-cookies-para-juntar-dinheiro

A influenciadora Ana Paula Siebert, de 37 anos, compartilhou com os seguidores nesta terça-feira (23/9), o que sua filha com Roberto Justus, Vicky, de 5 anos, tem feito para conseguir juntar dinheiro. A pequena tem se mostrado focada e empreendedora ao fazer cookies e milkshake para vender e poder comprar acessórios para uma barraca de acampar.
“A Vicky está numa fase de entender o valor de comprar as coisas. Esses dias fomos numa loja e lá tinha uma barraca de acampamento bem grande e ela chorou porque queria”, iniciou Ana Paula, que explicou que não comprou o item por ser caro e que elas foram até a loja com intuito de comprar outras coisas, mas que poderia dar a barraca de presente em alguma data especial.
“Desde lá ela sai vendendo tudo e coloca no cofrinho. Porque ela quer abrir e ir lá comprar os acessórios da barraca […] Ela vendeu cookies pelo condomínio, está bem focada, faz milkshake para vender e eu acho legal ter um objetivo”, contou orgulhosa.
Como a mãe prometeu a barraca de Dia das Crianças, Vicky decidiu se responsabilizar pelas demais peças. “Tem os acessórios também, como colchonete, fogueirinha. Ela quer acampar mesmo e aí ela falou que ia juntar dinheiro para comprar todas as coisas da barraca”, completou a influenciadora.