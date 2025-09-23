23/09/2025
Ministério do Turismo estabelece novas regras para check-in e check-out em hotéis; saiba o que muda

Cadastro digital promete agilizar atendimento; limpeza entre hospedagens terá limite de até 3 horas

O Ministério do Turismo publicou uma portaria que redefine procedimentos de check-in e check-out em hotéis e demais meios de hospedagem no país. A diária passa a corresponder a 24 horas, mas os estabelecimentos podem reservar até 3 horas desse período para arrumação, higiene e limpeza do quarto — esse intervalo não pode ser excedido. Além disso, poderão ser cobradas tarifas diferenciadas em casos de entrada antecipada (early check-in) ou saída postergada (late check-out), desde que as condições sejam informadas previamente ao hóspede, incluindo horários de entrada e saída e o tempo estimado de limpeza. Exame+2A TARDE+2

Praia Central com a Barra Norte ao fundo, em Balneário Camboriú, Santa Catarina — Foto: HVL/CC

Durante a estadia, os meios de hospedagem devem manter serviços de limpeza em frequência e horários compatíveis com o padrão do estabelecimento. Higienização completa do quarto, troca de roupa de cama e de toalhas estão entre os requisitos mínimos previstos. ICL Notícias

Outra novidade é a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato digital, já disponibilizada pelo governo. A versão digital permite pré check-in, check-in e check-out, reduz filas e custos com papel, além de gerar dados estatísticos em tempo real para orientar políticas públicas do setor. A solução integra o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos), desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com o Serpro. Serviços e Informações do Brasil+2Agência Gov+2

O que o hóspede precisa saber na prática

  • Diária = 24h; até 3h podem ser usadas para limpeza entre reservas. Exame

  • Early check-in/late check-out podem ter cobrança adicional, desde que avisado antes. A TARDE

  • Hotéis, agências e plataformas que intermediam a reserva devem informar horários e tempo de limpeza de forma clara. Hotelier News

  • FNRH Digital possibilita check-in antecipado on-line e acelera o atendimento na recepção. Agência Gov

Fonte: Ministério do Turismo; Agência Gov; Exame; Panrotas. Panrotas+3Serviços e Informações do Brasil+3Agência Gov+3
