MPAC reforça cuidados para proteger crianças e adolescentes de desaparecimentos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou neste domingo (14) orientações importantes para a proteção de crianças e adolescentes diante do crescente número de desaparecimentos no país.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 1,2 milhão de meninos e meninas desaparecem anualmente no mundo. No Brasil, mais de um terço dos desaparecidos têm até 17 anos, totalizando entre 40 mil e 50 mil casos por ano.

Para reduzir os riscos, o MPAC recomenda que os responsáveis:

Evitem publicar fotos ou informações nas redes sociais que indiquem a rotina da criança;

Monitorem os aparelhos de comunicação utilizados, como celulares, computadores e tablets;

Conheçam os amigos dos filhos e mantenham contato com os responsáveis;

Não deixem crianças desacompanhadas, mesmo em locais próximos à residência;

Orientem os filhos a não conversar com estranhos nem aceitar presentes de desconhecidos.

Essas medidas simples podem fazer a diferença e ajudar a proteger crianças e adolescentes de situações de risco, fortalecendo a segurança no ambiente familiar e escolar.