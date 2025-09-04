ministro-da-venezuela-acusa-os-estados-unidos-de-assassinato

Em seu programa semanal de televisão, Diosdado Cabello, ministro do Interior da Venezuela, acusou os Estados Unidos de cometer assassinato, após um ataque com drone a um barco em que o governo Donald Trump afirmou ser de narcotraficantes.

De acordo com os EUA, a embarcação pertencia ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua e transportava drogas a partir da Venezuela.

“Assassinaram 11 pessoas sem qualquer julgamento. Eu pergunto: isso pode ser feito? Nenhuma suspeita de narcotráfico autoriza execuções extrajudiciais no mar”, afirmou Cabello, o número dois do chavismo.

O ataque da força naval com mísseis guiados aconteceu na região costeira do sul do Caribe e culminou na morte de 11 pessoas, o que o governo Trump afirma serem narcotraficantes da facção Tren Aragua.

Recentemente, a tensão entre EUA e Venezuela têm escalado após a confirmação do envio de mais de 4.500 militares em transportes navais rumo as costas venezuelanas para conter cartéis de drogas.

“Não está claro, não explicaram nada, anunciam pomposamente que assassinaram 11 pessoas. Isso é muito grave. E o direito à defesa? Não há nada que sustente”, prosseguiu o ministro venezuelano.

Cabello anunciou que haverá exercícios militares da Milícia Bolivariana, composta por civis, para quinta (4/9) e sexta-feira (5/9).