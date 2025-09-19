Ministro Sabino comunica saída do governo sem entregar o cargo

O ministro Celso Sabino comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta sexta-feira (19), que pretende permanecer no cargo por mais alguns dias antes de oficializar sua saída do governo. Segundo uma fonte do planalto, a decisão foi discutida diretamente com Lula e justificada pela necessidade de cumprir agendas consideradas estratégicas para o planejamento da pasta

A entrega da carta de demissão deve ocorrer em um segundo encontro, previsto para quarta ou quinta-feira da próxima semana, no Palácio do Planalto ou no Itamaraty, logo após o retorno do presidente da viagem a Nova York.

O partido de Sabino ainda não se manifestou sobre o acordo feito entre o ministro e Lula. Segundo informações de dentro do governo, não há intenção de promover uma exoneração em massa dos quadros ligados ao União Brasil.

Nos bastidores, chamou atenção o fato de a saída ter sido comunicada com antecedência incomum, algo visto como um gesto de alinhamento político e que vai contra o prazo dado pela própria legenda do ministro.