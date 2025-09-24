Ministro Vital do Rêgo festeja aniversário em feijoada prestigiada

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, comemorou mais um ano de vida, na tarde desse domingo (21/9), em uma festa regada a um prato típico do Brasil. Os amigos de longa data Mônica Moura e Jorge Bastos abriram as portas da residência, no Lago Sul, para brindar a vida do presidente da Corte com uma feijoada repleta de boa música, encontros especiais e muita alegria.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Vital do Rêgo fez de Brasília mais do que cenário profissional. Ao lado da esposa Vilauba Moraes, o ministro tem a capital federal como um lugar de amizades e afetos que marcaram sua respeitada trajetória.

Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Vilauba Moraes; Mônica Moura; e Jorge Bastos

A comemoração de aniversário de Vital do Rêgo reuniu integrantes dos Três Poderes. Além de membros do TCU e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), estiveram presentes no evento os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como o presidente, Luís Roberto Barroso, e Gilmar Mendes.

Também prestigiaram o presidente do TCU o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira; e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, compareceu à ocasião para parabenizar o amigo Vital do Rêgo.

O presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, com a esposa, Vilauba Moraes

Inspirado pelo pai, o jurista e político Antônio Vital do Rêgo, o aniversariante ingressou cedo na vida pública, aos 25 anos. Apesar de a política dominar a carreira, Vital sempre valorizou o estudo, tendo se formado em medicina e direito, ambos pela Universidade Estadual de Paraíba (UEPB).

Em meio aos brindes e abraços calorosos, Vital do Rêgo contou à coluna sobre seus votos para o novo ano. “Um ciclo solar em que a gente reza a Deus, ora ao Senhor que dê paz e saúde neste próximo ano de vida. Que Ele possa me fazer instrumento de paz, de bem e de amor ao próximo. Esse é o grande tesouro da nossa vida”, destacou o ministro do Tribunal de Contas da União.

A tarde de celebração de Vital do Rêgo seguiu um tema bem tropical. Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a anfitriã Mônica Moura contou que tudo foi planejado com carinho para homenagear o presidente do TCU.

A empresa Emba assinou o conceito visual da festa a partir dos tons de verde que deram ainda mais charme à ocasião, enquanto o designer de flores Higor Lima ficou responsável pela ambientação do evento.

A decoração da mesa posta proporcionou um toque criativo ao espaço da comemoração. O especialista em designer floral elaborou arranjos repletos de frutas e flores, como bananas, girassóis e berinjelas. Até o peso dos guardanapos de pano teve um detalhe singular: um limão que deu ainda mais capricho às louças utilizadas.

Ambiente para os convidados

Mesas adornadas com arranjos naturais e penca de bananas

Feijoada

Drinques refrescantes

Ambiente da feijoada

Feijoada, caipirinha e muito samba

O almoço foi um espetáculo à parte. A feijoada preparada pelo restaurante Bloco C, do chef Marcelo Petrarca, foi acompanhada das clássicas guarnições geralmente vistas com o prato: arroz branco, farofa, banana frita, laranja, torresmo e couve, que arrancaram suspiros de quem saboreou.

Para harmonizar com o tradicional prato brasileiro, nada melhor que uma caipirinha. Os bartenders do MIX Z’Z Coquetelaria ofereceram versões da bebida com frutas como caju, limão, laranja e uva, além de drinques refrescantes.

Buffet de feijoada

Feijoada deliciosa

Open bar

A alegria da tarde ganhou ritmo com samba e pagode tocados por Nego Henrique e banda. O grupo entoou clássicos que atravessam gerações e deixaram os presentes animados até o fim do evento.

Confira os highlights da comemoração pelo vídeo captado por Guilherme Guimarães e com edição de Ivan Lacombe:

Veja quem esteve no evento, pelos cliques do fotógrafo Gustavo Lucena:

Vilauba Moraes; presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso; Rita Dias Nolasco; e Mônica Moura

Mônica Moura; Jorge Bastos; Guiomar Feitosa; ministro do STF Gilmar Mendes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; e Vilauba Moraes

Ministro presidente do TCU, Vital do Rêgo; e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira

Desembargador Froz Sobrinho; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; ministro do TCU Augusto Nardes; e ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues; Renata Varandas; e ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Carvalho

Eduardo Nery; procuradora-geral Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado; diretor-geral da Antaq, Frederico Dias; e ministro do TST Douglas Alencar

Ministro-substituto do TCU Marcos Bemquerer; Maria Rita; Vilauba Moraes; e presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo

Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Cecília Bugarin; e subprocurador-geral do TCU, Paulo Bugarin

Desembargador Froz Sobrinho; diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa; e Walter José Faiad de Moura

Ornamentação da comemoração

Rita Dias Nolasco; presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso; Eduardo e Jorge Bastos

Ministro do TCU Augusto Nardes; Jorge Bastos; e João Augusto Ribeiro Nardes Filho

Sarah Vital; Mateus Vital; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Rachel Gondim; e Nilda Gondim

Vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Sarmento; e Carol Magalhães

Glaucia Adriano; ex-senador Gim Argelo; e Claudia Meireles

Moisés Gomes; ex-senadora Kátia Abreu; e Iana Abreu

Ex-senador e ex-governador de Roraima Romero Jucá; e ex-senador Cássio Cunha Lima

Ex-deputado Federal Carlos Mota; Vilauba Moraes; e presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo

Jorge Bastos; Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Alexandre Baldy; e Mônica Moura

Vilauba Moraes; Claudia Meireles; e presidente do TCU, ministro Ministro Vital do Rêgo

Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Renata Varandas; diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; e Jorge Bastos

Karinne Pantazis Hernandez; Luiz Felipe Hernandez; Fernanda Hernandez; Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Ruy Hernandez; e Raíssa Leitão Hernandez

Carlos Eduardo Guimarães; Marcus Vinicius Coelho; Renato Salles; e diretor-geral da Antaq, Frederico Dias

Lorenzo Rulli e Valentina Moura

João Felipe Bastos, Bruno Calfat e Ana Carolina Feitoza

Ana Carvalho, Raíssa Leitão Hernandez e Karinne Pantazis Hernandez

Ambiente da comemoração

Ex-deputado federal Carlos Mota; subprocurador-geral do TCU, Paulo Bugarin; Cecília Bugarin; Vilauba Moraes; e Vital do Rêgo Neto

Márcia Marçal dos Santos, Guiomar Mendes, Rita Dias Nolasco e Renata Varandas

Marina Bastos; Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Emerson Callai; e Cláudia Callai

Mônica Moura; ex-senadora Nilda Gondim; e Vilauba Moraes

Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; e Alexandre Baldy

Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; e desembargador Froz Sobrinho

Clarissa Rodrigues e Marques Rodrigues

Karinne Pantazis Hernandez, Fernanda Hernandez e Luiz Felipe Hernandez

Feijoada deliciosa

Cecilia Bugarin, Guiomar Feitosa Mendes, Claudia Meireles, Glaucia Adriano e Monica Justen

Gustavo Saboia; Rafaela Saboia; Vilauba Moraes; e presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo

Walter José Faiad de Moura; Simone Moura; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; e Vilauba Moraes

Amanda Herculano e Sarah Vital

Victor Almeida e Marina Nery

Ana Luiza Clerot, Mônica Moura e Ana Lia Clerot

Eduardo Bastos e Jorge Bastos

Decoração das mesas para os convidados

Ex-senadora Katia Abreu; diretor de Assuntos Jurídicos da Presidência do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello; e Gabriela Gatti

Alexandre Almeida; ex-senadora Nilda Gondim; Alex Azevedo e Rachel Gondim

Ex-deputado federal Carlos Mota; Cecília Bugarin; Vilauba Moraes; Maria Rita; e Monica Justen

Ex-senadora Nilda Gondim; Rachel Gondim; Sarah Vital; Sávio André; e Mateus Vital

João Gabriel e Clara Lemos

Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Vilauba Moraes; e Marcelo Chaves

Vilauba Moraes, Monica Justen e Mônica Moura

Fernanda Figueiredo, Simone Moura e Melissa Almeida

Feijoada para a comemoração

Bárbara Farias, Rafaela Saboia e Cecília Nery

Ladjane, Celiane e Alexandre Almeida

Vilauba Moraes e Mônica Moura

Renan Chieppe e Paulo Porto

Adriana Correia e Karina Maia

Raíssa Leitão Hernandez e Ruy Hernandez

Marcel Justen e Monica Justen

Mônica Chieppe, Vilauba Moraes, Magaly Gentil e Mônica Moura

Fernanda Hernandez, Monica Justen, Vilauba Moraes e Cecilia Bugarin

Serviço

Conceito visual: Emba

Decoração: Higor Lima

Buffet: Bloco C

Bar: Mix Z’Z Coquetelaria

Música: Nego Henrique e banda

