Ministro Vital do Rêgo festeja aniversário em feijoada prestigiada

24/09/2025
Universo POP
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, comemorou mais um ano de vida, na tarde desse domingo (21/9), em uma festa regada a um prato típico do Brasil. Os amigos de longa data Mônica Moura e Jorge Bastos abriram as portas da residência, no Lago Sul, para brindar a vida do presidente da Corte com uma feijoada repleta de boa música, encontros especiais e muita alegria.

Leia também

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Vital do Rêgo fez de Brasília mais do que cenário profissional. Ao lado da esposa Vilauba Moraes, o ministro tem a capital federal como um lugar de amizades e afetos que marcaram sua respeitada trajetória.

Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Vilauba Moraes; Mônica Moura; e Jorge Bastos

A comemoração de aniversário de Vital do Rêgo reuniu integrantes dos Três Poderes. Além de membros do TCU e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), estiveram presentes no evento os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como o presidente, Luís Roberto Barroso, e Gilmar Mendes.

Também prestigiaram o presidente do TCU o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira; e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, compareceu à ocasião para parabenizar o amigo Vital do Rêgo.

O presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, com a esposa, Vilauba Moraes

Inspirado pelo pai, o jurista e político Antônio Vital do Rêgo, o aniversariante ingressou cedo na vida pública, aos 25 anos. Apesar de a política dominar a carreira, Vital sempre valorizou o estudo, tendo se formado em medicina e direito, ambos pela Universidade Estadual de Paraíba (UEPB).

Em meio aos brindes e abraços calorosos, Vital do Rêgo contou à coluna sobre seus votos para o novo ano. “Um ciclo solar em que a gente reza a Deus, ora ao Senhor que dê paz e saúde neste próximo ano de vida. Que Ele possa me fazer instrumento de paz, de bem e de amor ao próximo. Esse é o grande tesouro da nossa vida”, destacou o ministro do Tribunal de Contas da União.

Vital Rêgo celebra aniversário em festa animada

A tarde de celebração de Vital do Rêgo seguiu um tema bem tropical. Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a anfitriã Mônica Moura contou que tudo foi planejado com carinho para homenagear o presidente do TCU.

A empresa Emba assinou o conceito visual da festa a partir dos tons de verde que deram ainda mais charme à ocasião, enquanto o designer de flores Higor Lima ficou responsável pela ambientação do evento.

A decoração da mesa posta proporcionou um toque criativo ao espaço da comemoração. O especialista em designer floral elaborou arranjos repletos de frutas e flores, como bananas, girassóis e berinjelas. Até o peso dos guardanapos de pano teve um detalhe singular: um limão que deu ainda mais capricho às louças utilizadas.

5 imagensMesas adornadas com arranjos naturais e penca de bananasFeijoadaDrinques refrescantes Ambiente da feijoadaFechar modal.1 de 5

Ambiente para os convidados

Gustavo Lucena/Metrópoles2 de 5

Mesas adornadas com arranjos naturais e penca de bananas

Gustavo Lucena/Metrópoles3 de 5

Feijoada

Gustavo Lucena/Metrópoles4 de 5

Drinques refrescantes

Gustavo Lucena/Metrópoles5 de 5

Ambiente da feijoada

Gustavo Lucena/Metrópoles

Feijoada, caipirinha e muito samba

O almoço foi um espetáculo à parte. A feijoada preparada pelo restaurante Bloco C, do chef Marcelo Petrarca, foi acompanhada das clássicas guarnições geralmente vistas com o prato: arroz branco, farofa, banana frita, laranja, torresmo e couve, que arrancaram suspiros de quem saboreou.

Para harmonizar com o tradicional prato brasileiro, nada melhor que uma caipirinha. Os bartenders do MIX Z’Z Coquetelaria ofereceram versões da bebida com frutas como caju, limão, laranja e uva, além de drinques refrescantes.

3 imagensFeijoada deliciosa Open bar Fechar modal.1 de 3

Buffet de feijoada

Gustavo Lucena/Metrópoles2 de 3

Feijoada deliciosa

Gustavo Lucena/Metrópoles3 de 3

Open bar

Gustavo Lucena/Metrópoles

A alegria da tarde ganhou ritmo com samba e pagode tocados por Nego Henrique e banda. O grupo entoou clássicos que atravessam gerações e deixaram os presentes animados até o fim do evento.

Pagode anima a comemoração

Confira os highlights da comemoração pelo vídeo captado por Guilherme Guimarães e com edição de Ivan Lacombe:

Veja quem esteve no evento, pelos cliques do fotógrafo Gustavo Lucena:

Vilauba Moraes; presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso; Rita Dias Nolasco; e Mônica Moura
Mônica Moura; Jorge Bastos; Guiomar Feitosa; ministro do STF Gilmar Mendes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; e Vilauba Moraes
Ministro presidente do TCU, Vital do Rêgo; e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira
Desembargador Froz Sobrinho; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; ministro do TCU Augusto Nardes; e ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues; Renata Varandas; e ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Carvalho
Eduardo Nery; procuradora-geral Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado; diretor-geral da Antaq, Frederico Dias; e ministro do TST Douglas Alencar
Ministro-substituto do TCU Marcos Bemquerer; Maria Rita; Vilauba Moraes; e presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo
Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Cecília Bugarin; e subprocurador-geral do TCU, Paulo Bugarin
Desembargador Froz Sobrinho; diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa; e Walter José Faiad de Moura
Ornamentação da comemoração
Rita Dias Nolasco; presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso; Eduardo e Jorge Bastos
Ministro do TCU Augusto Nardes; Jorge Bastos; e João Augusto Ribeiro Nardes Filho
Sarah Vital; Mateus Vital; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Rachel Gondim; e Nilda Gondim
Vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Sarmento; e Carol Magalhães
Glaucia Adriano; ex-senador Gim Argelo; e Claudia Meireles
Moisés Gomes; ex-senadora Kátia Abreu; e Iana Abreu
Ex-senador e ex-governador de Roraima Romero Jucá; e ex-senador Cássio Cunha Lima
Ex-deputado Federal Carlos Mota; Vilauba Moraes; e presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo
Pagode anima a comemoração
Jorge Bastos; Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Alexandre Baldy; e Mônica Moura
Vilauba Moraes; Claudia Meireles; e presidente do TCU, ministro Ministro Vital do Rêgo
Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Renata Varandas; diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; e Jorge Bastos
Karinne Pantazis Hernandez; Luiz Felipe Hernandez; Fernanda Hernandez; Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Ruy Hernandez; e Raíssa Leitão Hernandez
Carlos Eduardo Guimarães; Marcus Vinicius Coelho; Renato Salles; e diretor-geral da Antaq, Frederico Dias
Lorenzo Rulli e Valentina Moura
João Felipe Bastos, Bruno Calfat e Ana Carolina Feitoza
Ana Carvalho, Raíssa Leitão Hernandez e Karinne Pantazis Hernandez
Ambiente da comemoração
Ex-deputado federal Carlos Mota; subprocurador-geral do TCU, Paulo Bugarin; Cecília Bugarin; Vilauba Moraes; e Vital do Rêgo Neto
Márcia Marçal dos Santos, Guiomar Mendes, Rita Dias Nolasco e Renata Varandas
Marina Bastos; Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Emerson Callai; e Cláudia Callai
Mônica Moura; ex-senadora Nilda Gondim; e Vilauba Moraes
Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; e Alexandre Baldy
Vilauba Moraes; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; e desembargador Froz Sobrinho
Clarissa Rodrigues e Marques Rodrigues
Karinne Pantazis Hernandez, Fernanda Hernandez e Luiz Felipe Hernandez
Feijoada deliciosa
Cecilia Bugarin, Guiomar Feitosa Mendes, Claudia Meireles, Glaucia Adriano e Monica Justen
Gustavo Saboia; Rafaela Saboia; Vilauba Moraes; e presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo
Walter José Faiad de Moura; Simone Moura; presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; e Vilauba Moraes
Amanda Herculano e Sarah Vital
Victor Almeida e Marina Nery
Ana Luiza Clerot, Mônica Moura e Ana Lia Clerot
Eduardo Bastos e Jorge Bastos
Decoração das mesas para os convidados
Ex-senadora Katia Abreu; diretor de Assuntos Jurídicos da Presidência do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello; e Gabriela Gatti
Alexandre Almeida; ex-senadora Nilda Gondim; Alex Azevedo e Rachel Gondim
Ex-deputado federal Carlos Mota; Cecília Bugarin; Vilauba Moraes; Maria Rita; e Monica Justen
Ex-senadora Nilda Gondim; Rachel Gondim; Sarah Vital; Sávio André; e Mateus Vital
João Gabriel e Clara Lemos
Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; Vilauba Moraes; e Marcelo Chaves
Vilauba Moraes, Monica Justen e Mônica Moura
Fernanda Figueiredo, Simone Moura e Melissa Almeida
Feijoada para a comemoração
Bárbara Farias, Rafaela Saboia e Cecília Nery
Ladjane, Celiane e Alexandre Almeida
Vilauba Moraes e Mônica Moura
Renan Chieppe e Paulo Porto
Adriana Correia e Karina Maia
Raíssa Leitão Hernandez e Ruy Hernandez
Marcel Justen e Monica Justen
Mônica Chieppe, Vilauba Moraes, Magaly Gentil e Mônica Moura
Fernanda Hernandez, Monica Justen, Vilauba Moraes e Cecilia Bugarin

Serviço
Conceito visual: Emba
Decoração: Higor Lima
Buffet: Bloco C
Bar: Mix Z’Z Coquetelaria
Música: Nego Henrique e banda

Últimas Notícias

