Mirassol vence o Grêmio e entra para o G4 do Brasileirão

Com gol de Alesson ainda no primeiro tempo, o Mirassol venceu o Grêmio por 1 x 0, na casa do adversário, em Porto Alegra, e garantiu a vitória pela 23ª rodada o Brasileirão. Com o triunfo na tarde deste sábado (13/9), a equipe paulsita assumiu a 4ª posição do campeonato.

A vitória deixa o Mirassol com 38 pontos na tabela e dentro do G4 do Brasileirão. Já o Grêmio permanece na 13ª colocação com a derrota.

O jogo

Com a Arena do Grêmio lotada, o Tricolor gaúcho não conseguiu fazer proveito da festa na arquibancada. A equipe sofreu com Alesson, que chegou bem ao ataque e levou perigo à defesa gremista durante todo o primeiro tempo.

Já na reta final da segunda etapa, aos 44 minutos, o atacante do Mirassol aproveitou o rebote na cabeçada de João Victor, após cobrança de falta de Reinaldo, para abrir o placar e colocar o time paulsita em vantagem. O tento chegou a ser analisado pelo VAR, mas o lance milimétrico foi dado como posição regular.

Com o adversário em vantagem, o Grêmio precisou se lançar ao ataque para tentar igualar o jogo. Apesar da estratégia ofensiva na volta do intervalo, o time gaúcho seguiu com dificuldades para levar perigo à meta do Mirassol e a partida terminou com o triunfo dos paulistas por 1 x 0.