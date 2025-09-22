“Missão cumprida”, diz Figueiredo sobre sanção contra esposa de Moraes

O influenciador Paulo Figueiredo reagiu, nesta segunda-feira (22/9), ao anúncio das sanções dos Estados Unidos contra Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O governo americano enquadrou Viviane na Lei Magnitsky, a mesma pela qual o ministro foi sancionado em julho.

“Shana Tová” é uma saudação judaica em hebraico que significa “bom ano” ou “doce ano”. Nesta segunda, os judeus celebram o “Rosh Hashaná”, o Ano Novo Judaico.

O blogueiro é o braço direito do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA. Os dois são personagens centrais das articulações junto ao governo norte-americano para sancionar autoridades brasileiras.

As medidas contra Viviane foram publicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, responsável por administrar e aplicar programas de sanções, e também no site do Departamento do Tesouro dos EUA. A empresa da família do ministro, o instituto Lex, também consta entre as entidades sancionadas pelo governo de Donald Trump.

O ministro Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes

Com isso, além do ministro do STF, a esposa dele também passa a figurar entre os atingidos pela Magnitsky, legislação norte-americana que tem como objetivo punir autoridades internacionais acusadas de violações de direitos humanos.

As sanções previstas na Magnitsky afetam principalmente no campo econômico, como o congelamento de bens e contas bancárias em solo norte-americano ou em instituições financeiras ligadas ao país. À época das sanções de julho, Moraes não possuía contas, investimentos nem bens nos EUA.