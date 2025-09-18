Mistério: dentista do Exército é encontrado morto dentro de quartel

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
misterio:-dentista-do-exercito-e-encontrado-morto-dentro-de-quartel

O 2º Tenente  do Exército ,Felipe Borsa Lago, de 30 anos, foi encontrado morto no interior do Quartel-General da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, no município de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Natural de Santa Maria, o militar era dentista da corporação e atuava no Esquadrão de Comando da unidade. O corpo da vítima foi localizado nesta terça-feira (16/9).

Leia também

Em nota oficial, o comando da 2ª Brigada confirmou o falecimento e informou que foi aberto um procedimento investigativo para apurar as circunstâncias da morte. A corporação destacou ainda que medidas legais e administrativas já estão em andamento.

As causas do ocorrido não foram divulgadas até o momento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost