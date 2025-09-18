Mistério: dentista do Exército é encontrado morto dentro de quartel

O 2º Tenente do Exército ,Felipe Borsa Lago, de 30 anos, foi encontrado morto no interior do Quartel-General da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, no município de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Natural de Santa Maria, o militar era dentista da corporação e atuava no Esquadrão de Comando da unidade. O corpo da vítima foi localizado nesta terça-feira (16/9).

Em nota oficial, o comando da 2ª Brigada confirmou o falecimento e informou que foi aberto um procedimento investigativo para apurar as circunstâncias da morte. A corporação destacou ainda que medidas legais e administrativas já estão em andamento.

As causas do ocorrido não foram divulgadas até o momento.