Mistério: desaparecido é achado, mas família some sem deixar rastros

Um homem que estava desaparecido desde maio de 2022 foi encontrado vivo, em coma, internado em um hospital público. Mateus Lima da Silva (foto em destaque), 30 anos, foi identificado pela Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM).

À época do desaparecimento, o homem havia sido visto pela última vez no bairro Irineu Serra, em Rio Branco (AC). No boletim de ocorrência, registrado cerca de um mês após o sumiço, a mãe de Mateus relatou que ele era usuário de drogas e costumava “andar por vários lugares”, mas que dessa vez não sabia do paradeiro do filho.

Leia também

Ela chegou a receber informações de pessoas que afirmavam ter visto Mateus. Entretanto, apesar das buscas, nunca obteve respostas concretas.

Segundo os investigadores, o desaparecido foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB) em agosto deste ano. Ele foi encontrado em Assis Brasil, desacompanhado, sem documentos e inconsciente.

A equipe do hospital acionou o IIRHM, que coletou digitais e, por meio de cruzamento com bancos de dados biométricos, conseguiu confirmar a identidade.

Família “sumiu”

Apesar do desfecho esperado ter sido finalmente alcançado, a polícia não conseguiu, até o momento, contato com os familiares de Mateus.

O número que a mãe do homem deu à polícia quando registrou o boletim de ocorrência não recebe mensagens nem atende às ligações. Como o rapaz foi encontrado sem documentos, a localização ficou ainda mais difícil.

Quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo número: (68) 3224-2485, ou ir até o Instituto de Identificação, na Avenida Antônio da Rocha Viana, n.º 1294.