Mistério macabro: corpo de mulher é achado em mala na rodoviária

Um tronco humano foi encontrado dentro de uma mala deixada no guarda-volumes da Estação Rodoviária de Porto Alegre na manhã dessa segunda-feira (1º/9). A Polícia Civil confirmou que o corpo é de uma mulher e aguarda o resultado de exames de DNA para identificar a vítima.

A mala havia sido guardada no setor em 20 de agosto e permaneceu no local por 12 dias. Segundo funcionários, o forte cheiro começou a ser percebido no fim de semana, intensificado pelo calor, e nesta segunda se tornou insuportável.

Imagens de câmeras

O homem que deixou a mala já foi identificado em imagens de segurança da rodoviária. A Polícia Civil trabalha para descobrir a identidade da pessoa registrada como responsável pela retirada.

A delegada Raissa Araújo, que conduz as investigações, apura se há relação entre o tronco achado na rodoviária e partes de um corpo feminino encontradas em sacolas de lixo no dia 13 de agosto, na Zona Leste da capital. Na ocasião, foram localizados membros superiores, também submetidos a exames periciais.

De acordo com os funcionários, o mau cheiro levou à abertura da mala, que estava trancada por cadeado. Dentro, havia sacos plásticos que escondiam o tronco da vítima.

O setor foi isolado para o trabalho da perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP). As investigações agora buscam esclarecer a identidade da vítima e identificar os responsáveis pelo crime.