mito-ou-verdade:-entenda-se-cortar-cebola-realmente-alivia-a-tosse

Diz a crença popular que colocar uma cebola cortada no quarto pode ajudar a aliviar a tosse e a congestão. A prática tem apelo por ser barata, simples e natural, mas será que realmente funciona?

Médicos ouvidos pelo Metrópoles explicam que o legume libera substâncias voláteis quando é cortado — principalmente compostos sulfurados —, o que provoca a sensação imediata de ardência no nariz e nos olhos, levando ao lacrimejamento. Essa reação, porém, não trata a causa da tosse, que pode ter múltiplas origens, como resfriados, asma ou pneumonia.

“Não há mecanismo fisiológico convincente. A cebola libera compostos sulfurados que irritam os olhos e mucosas, podendo provocar lacrimejamento e coriza. Isso pode dar sensação de ‘descongestão’, mas não trata a causa da tosse. É, em geral, crendice”, diz o médico Adriano Damasceno, otorrinolaringologista que atende em Brasília.

Leia também

Em pessoas mais sensíveis, essa exposição pode até piorar sintomas como pigarro, espirros e lacrimejamento, sem oferecer qualquer benefício real para a tosse.

Relação entre cebola e a tosse

Segundo Larissa Camargo, médica otorrinolaringologista do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, algumas substâncias da cebola poderiam, em tese, ajudar a reduzir a inflamação e facilitar a eliminação do muco.

No entanto, esses efeitos surgem principalmente quando os compostos são ingeridos. Não há comprovação de que o simples fato de estar no mesmo ambiente de uma cebola cortada tenha efeito sobre a tosse ou a congestão respiratória.

“Verificamos uma ação mucolítica, ou seja, de quebrar o muco, de facilitar a liberação da secreção. Além disso, há uma ação anti-inflamatória produzida pelas substâncias voláteis, como os sulfurados e os flavonoides no momento em que você corta a cebola e expõe ela no ambiente, mas as evidências científicas ainda são fracas”, explica a médica.

Embora o legume libere substâncias que possam provocar a sensação momentânea de alívio, essa reação é superficial e não substitui tratamentos com eficácia comprovada, como hidratação, lavagem nasal com soro fisiológico e avaliação médica quando necessário.

A tosse é um reflexo automático que protege os pulmões, expulsando partículas estranhas e muco para fora do corpo, como poeira, agentes alérgenos ou secreções

Riscos de cheirar cebola

O cheiro forte da cebola pode causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias devido aos compostos de enxofre. Além de não oferecer alívio real para a tosse, apostar apenas no truque caseiro pode atrasar o diagnóstico de problemas respiratórios mais sérios, como asma, bronquite, sinusite bacteriana e pneumonia. A prática também pode provocar conjuntivite irritativa ou dermatite de contato em pessoas sensíveis.

“Para a maioria das pessoas, o cheiro irrita e causa ardor ocular, espirros e pigarro. Algumas pessoas podem relatar alívio subjetivo, porém, isso é mais psicológico do que clínico. O efeito, quando existe, é breve”, explica Damasceno.

Cuidados eficazes para aliviar a tosse

Para quem busca alívio da tosse, existem medidas simples e comprovadas que trazem resultados sem riscos. Hidratação adequada, lavagem nasal com soro fisiológico e manutenção de um ambiente levemente umidificado são estratégias que funcionam.

É importante ficar atento a sinais de alerta que exigem avaliação médica. Entre eles: febre persistente, falta de ar, chiado no peito, dor torácica, tosse com sangue, tosse que dura mais de duas semanas, piora progressiva, apatia ou desidratação em crianças pequenas e idosos.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!