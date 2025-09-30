30/09/2025
Mobilar realiza promoção de fecha mês dias 29/09 e 01/10 com descontos de até 50% em móveis e eletrônicos

Sofás, camas e TVs estão com preços imperdíveis até quarta-feira (01)

A Magazine Mobilar inicia nesta terça-feira (30) a sua promoção de fecha mês, válida até quarta-feira (01) ou enquanto durarem os estoques. A ação traz descontos expressivos em móveis e eletrônicos, além de condições de pagamento facilitadas, oferecendo uma oportunidade para os clientes renovarem a casa com economia e praticidade.

Sofás, camas e TVs estão com preços imperdíveis até quarta-feira (01)/Foto: Cedida

Entre os principais destaques da promoção estão o sofá de R$ 5.999 por R$ 2.999, a TV Samsung de 65 polegadas por R$ 4.999 e a cama box casal de R$ 4.999 por R$ 2.899. Todos os itens podem ser adquiridos com parcelamento em até 12 vezes sem juros, tanto no cartão de crédito quanto no carnê, garantindo facilidade de compra e flexibilidade financeira para os consumidores.

Para a unidade da Magazine Mobilar, a promoção é uma oportunidade de aproximar os clientes de produtos de referência no mercado local, atendendo a diferentes perfis e necessidades.

Promoção oferece parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão ou carnê/Foto: Cedida

A empresa estima grande movimento nos dois dias da ação, considerando a variedade de ofertas e a relevância da loja em Rio Branco. Segundo a administração, a expectativa é que famílias aproveitem a oportunidade para equipar seus lares com produtos novos, com descontos significativos e condições de pagamento acessíveis.

Com a promoção, a Magazine Mobilar ganha destaque no setor de móveis e eletrodomésticos, oferecendo aos consumidores não apenas preços atrativos, mas também segurança, qualidade e facilidade na hora da compra.

