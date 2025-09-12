moda-na-capital:-veja-4-eventos-fashion-que-agitam-o-df-em-setembro

Dias agitados aguardam o público fashionista do Distrito Federal em setembro: diversos eventos ligados à moda estão agendados para acontecer ao longo do mês. Por isso, a coluna fez uma seleção com quatro opções para todos os gostos na próxima quinzena, começando a partir deste fim de semana. Entre eles, encontro de brechós, marcas de outros estados e até um desfile ligado à cultura do hip hop.

Vem conferir!

Diversos eventos movimentam a moda na capital federal em setembro pela próxima quinzena, começando neste fim de semana

It’s Time Brechó – 13 e 14 de setembro

Mais uma edição do It’s Time Brechó, encontro gratuito e aberto ao público promovido pela Feira Cultural Varanda BSB, está a caminho. Desta vez, de sábado a domingo (13 e 14/9) no pilotis da Biblioteca Nacional de Brasília, a partir das 11h nos dois dias, até as 19h.

Ao todo, 45 brechós e marcas locais com produção independente estarão com produtos à venda. O evento também terá área gastronômica, com expositores como Delícias da Lu e Bezy Cervejaria, além de programação musical com os DJs Maraskin, Telma e Selma, Chikão e Sarahecanela.

Na galeria abaixo, veja alguns achados da coluna na edição realizada em junho:

Óculos Urbanoise

Jaqueta pelo brechó Puro Luxo

Bolsa com lenço Luciana Zero

Sandália Akinna

Camisa do brechó Vintage D Novo

Rap Fashion – 14 de setembro

Promovido pelo estilista Romildo Nascimento, o Rap Fashion leva um desfile à Biblioteca de Ceilândia, em Ceilândia Norte, neste domingo (14/9). Com uma proposta que une moda e a cultura do hip hop, o evento terá 20 looks na passarela, criados em um workshop promovido pelo designer com talentos da periferia.

O fashion show terá participação da rapper Belladonna e apresentação ao vivo do também rapper Japão, integrante do grupo Viela 17. A discotecagem ficará por conta do DJ Lethal Breaks. Com entrada gratuita e aberta ao público, o evento começa às 15h.

O rapper Japão se apresentará no Rap Fashion, em Ceilândia Norte, neste domingo (14/9)

Pinga Loves Brasília – 17 e 18 de setembro

Pela quinta vez, a loja Jeté, da empresária Raquel Jones, receberá um encontro da multimarcas paulistana Pinga, com participação de estilistas do segmento premium de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entre elas, etiquetas como Nadruz, Fernanda Conte e Lo de Lui, para citar alguns exemplos. O evento, com degustação do licor Casa Guadalupe, ocorrerá das 10h às 19h, na Qi 11 do Lago Sul.

A Jeté recebe o Pinga Loves Brasilia pela quinta vez entre 17 e 18 de setembro

Eu, Vintage – 20 e 21 de setembro

Inédito em Brasília, o Eu, Vintage desembarca na Mansão Flamboyant, no Park Way, para dois dias de uma programação que reúne brechós com peças de segunda mão, marcas autorais, arte, vinhos locais e música. No primeiro dia, haverá DJ sets e jazz ao vivo, enquanto o segundo terá food trucks com gastronomia variada e mais DJs, para um formato estilo piquenique. A entrada é gratuita até as 17h, mediante retirada de ingresso. Após esse horário, será cobrado couvert artístico.