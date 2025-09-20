Modelo que representa o Acre no Mister Brasil Universo 2025 pede votos nas redes: ‘Vamos pra cima’

O Acre tem representante na primeira edição do Mister Brasil Universo 2025: o modelo Adriano Favorito, de 24 anos. A competição reúne candidatos de todos os estados, do Distrito Federal e até de Fernando de Noronha, e acontece entre os dias 23 e 27 de setembro, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais.

SAIBA MAIS: Conheça o modelo de 24 anos que representa o Acre no Mister Brasil Universo 2025

De olho no apoio popular, Adriano gravou um vídeo direcionado aos acreanos em seus stories no Instagram: “Fala, galerinha. Gravo esse vídeo especialmente para o Acre. Vamos representar vocês no Mister Universo. Peço seu voto. Vamos pra cima e levar essa”, disse o modelo.

Mesmo com poucos seguidores, ele tem apostado no engajamento digital para conquistar votos e avançar na disputa. Em suas redes, compartilha uma rotina de treinos, práticas de surf e agora mensagens pedindo apoio.

Além da beleza e da comunicação, o concurso pretende avaliar também o envolvimento dos candidatos em causas sociais e ambientais. A proposta da organização é que o Mister Brasil Universo seja um espaço para discutir diversidade, impacto social e representatividade.

PARA VOTAR EM ADRIANO, BASTA CLICAR AQUI.