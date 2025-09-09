Modelo ultrafino, tradução simultânea, IA: saiba tudo sobre iPhone 17

iPhone 17
A Apple apresentou o iPhone 17 com tela de 6,3” e bordas mais finas, ProMotion (até 120 Hz) e vidro Ceramic Shield. A câmera principal chega a 48 MP e a de selfie amplia o enquadramento para caber mais gente.
O novo chip A19 promete até 20% mais desempenho em relação ao iPhone 16 e melhora tarefas de inteligência artificial. A Apple afirma +8 horas de reprodução de vídeo versus a geração anterior.
Destaques de software incluem o Visual Intelligence (faz perguntas contextuais sobre fotos) e tradução simultânea no iMessage. A câmera frontal ganhou estabilização e o recurso Center Stage, com até quatro opções de enquadramento baseadas em IA.
Cores: lilás, azul, preto, prata e verde.
iPhone 17 Air (ultrafino)
Novidade da linha, o iPhone 17 Air tem apenas 5,6 mm de espessura, estrutura com camadas de titânio e a câmera traseira redesenhada. Traz o chip A19 Pro (antes exclusivo dos modelos Pro) e gravação simultânea usando as câmeras frontal e traseira.
Cores: grafite, branco, dourado e azul.
iPhone 17 Pro
Redesenhado com corpo unibody em alumínio e acabamento externo colorido mais durável, o iPhone 17 Pro foi projetado para abrigar a maior bateria já usada em um iPhone, com maior autonomia e eficiência térmica; a Apple fala em até 40% mais performance sustentada vs. 16 Pro.
Todas as câmeras têm 48 MP e o zoom chega a 8x (antes 5x).
Cores: prata, azul profundo e laranja cósmico.
AirPods Pro 3
Os AirPods Pro 3 chegam por US$ 249 (EUA) com tradução simultânea em tempo real, cancelamento de ruído aprimorado, isolamento de voz e medição de batimentos cardíacos com integração ao Apple Fitness. Pré-venda começa hoje.
Apple Watch
-
Apple Watch Series 11: materiais 2x mais resistentes, 5G, novos recursos de saúde (incluindo métricas de sono, Sleep Score e alertas de pressão alta com análise de 30 dias), e bateria até 24h.
Cores (alumínio): preto, prateado, dourado-rosé e novo cinza espacial. Titânio: dourado e ardósia.
Preço: US$ 399.
-
Apple Watch SE (S10): herda recursos como detecção de queda e gesto de ativação por movimento dos dedos; 15 min de carga rendem até 8h de uso.
Preço: US$ 249.
-
Apple Watch Ultra 3: maior tela já feita pela Apple em um relógio, gestos e detector de quedas.
Preço: US$ 799.
Observação: Disponibilidade, preços em reais e datas de pré-venda/lançamento no Brasil variam por mercado e serão confirmados pela Apple.
Redigido por: ContilNet
Fonte: Metrópoles