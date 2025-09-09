Modelo ultrafino, tradução simultânea, IA: saiba tudo sobre iPhone 17

iPhone 17

A Apple apresentou o iPhone 17 com tela de 6,3” e bordas mais finas, ProMotion (até 120 Hz) e vidro Ceramic Shield. A câmera principal chega a 48 MP e a de selfie amplia o enquadramento para caber mais gente.

O novo chip A19 promete até 20% mais desempenho em relação ao iPhone 16 e melhora tarefas de inteligência artificial. A Apple afirma +8 horas de reprodução de vídeo versus a geração anterior.

Destaques de software incluem o Visual Intelligence (faz perguntas contextuais sobre fotos) e tradução simultânea no iMessage. A câmera frontal ganhou estabilização e o recurso Center Stage, com até quatro opções de enquadramento baseadas em IA.

Cores: lilás, azul, preto, prata e verde.

iPhone 17 Air (ultrafino)

Novidade da linha, o iPhone 17 Air tem apenas 5,6 mm de espessura, estrutura com camadas de titânio e a câmera traseira redesenhada. Traz o chip A19 Pro (antes exclusivo dos modelos Pro) e gravação simultânea usando as câmeras frontal e traseira.

Cores: grafite, branco, dourado e azul.

iPhone 17 Pro

Redesenhado com corpo unibody em alumínio e acabamento externo colorido mais durável, o iPhone 17 Pro foi projetado para abrigar a maior bateria já usada em um iPhone, com maior autonomia e eficiência térmica; a Apple fala em até 40% mais performance sustentada vs. 16 Pro.

Todas as câmeras têm 48 MP e o zoom chega a 8x (antes 5x).

Cores: prata, azul profundo e laranja cósmico.

AirPods Pro 3

Os AirPods Pro 3 chegam por US$ 249 (EUA) com tradução simultânea em tempo real, cancelamento de ruído aprimorado, isolamento de voz e medição de batimentos cardíacos com integração ao Apple Fitness. Pré-venda começa hoje.

Apple Watch

Apple Watch Series 11 : materiais 2x mais resistentes , 5G , novos recursos de saúde (incluindo métricas de sono , Sleep Score e alertas de pressão alta com análise de 30 dias), e bateria até 24h .

Cores (alumínio): preto, prateado, dourado-rosé e novo cinza espacial. Titânio: dourado e ardósia.

Preço: US$ 399 .

Apple Watch SE (S10) : herda recursos como detecção de queda e gesto de ativação por movimento dos dedos ; 15 min de carga rendem até 8h de uso.

Preço: US$ 249 .

Apple Watch Ultra 3: maior tela já feita pela Apple em um relógio, gestos e detector de quedas.

Preço: US$ 799.

Observação: Disponibilidade, preços em reais e datas de pré-venda/lançamento no Brasil variam por mercado e serão confirmados pela Apple.

Redigido por: ContilNet

Fonte: Metrópoles