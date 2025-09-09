Modelo ultrafino, tradução simultânea, IA: saiba tudo sobre iPhone 17

A espera chegou ao fim. Nesta terça-feira (9/9), em evento na sede da Apple em Cupertino, na Califórnia (Estados Unidos), foi lançado oficialmente o iPhone 17, o produto mais esperado do ano no mercado de tecnologia.

A companhia apresentou também o iPhone 17 Air, um modelo “ultrafino”, o iPhone 17 Pro e as novas versões do Apple Watch e dos fones de ouvido AirPods Pro 3.

iPhone 17

Coube ao CEO da Apple, Tim Cook, anunciar o lançamento do iPhone 17 e apresentar os novos modelos da 17ª geração. Estarão disponíveis aos usuários aparelhos com cinco cores diferentes: lilás, azul, preto, prata e verde.

De acordo com a Apple, o iPhone 17 tem 6,3 polegadas e bordas bem mais finas do que os modelos anteriores. A nova linha conta com a tecnologia da tela ProMotion, com até 120 hertz.

O novo aparelho tem uma câmera traseira principal de 48 megapixels. A câmera de selfie consegue adaptar o enquadramento para que mais pessoas possam aparecer na foto.

A Apple informou ainda que a tela com a tecnologia Ceramic Shield usa a aplicação de cristais de nanocerâmica na composição do vidro e permite uma durabilidade maior da bateria.

O chip da da 17ª geração do iPhone é o A19, com mais capacidade de processar operações de inteligência artificial (IA). Segundo a Apple, ele é 20% mais rápido do que a geração usada no iPhone 16.

Em relação ao modelo anterior, o iPhone 17 oferece oito horas a mais de reprodução de vídeos.

O novo iPhone permitirá ao usuário tirar uma foto e, poucos segundos depois, serão feitas perguntas sobre informações relacionadas àquela imagem.

Por meio do novo recurso Visual Intelligence, as conversas do iMessage terão traduções simultâneas.

A câmera frontal do iPhone 17 também conta com algumas mudanças. Por meio do Center Stage Front Camera, com um sistema de estabilização, serão oferecidas até quatro opções de imagem com recursos de IA.

iPhone 17 Air, um modelo “ultrafino”

Uma das principais novidades do lançamento da Apple foi o iPhone 17 Air, um modelo ultrafino – tem apenas 5,6 milímetros de espessura.

O aparelho conta com camadas de titânio e é o modelo mais resistente já desenvolvido pela Apple.

O novo modelo tem ainda uma nova estrutura de câmera traseira. O chip do iPhone 17 Air é o A 19 Pro, que até então era restrito à linha Pro.

O iPhone ultrafino está disponível em quatro cores: grafite, branco, dourado e azul.

O sistema de câmeras do novo iPhone – tanto do iPhone Air quanto do iPhone 17 – permite fazer gravações com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Celular da Apple em evento de lançamento do iPhone 17

Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images 2 de 4

Celular da Apple em evento de lançamento do iPhone 17

3 de 4

Apple fez evento pomposo para lançar o iPhone 17

4 de 4

Novo iPhone 17, lançado pela Apple

Reprodução/Apple

iPhone 17 Pro

A Apple apresentou ainda o iPhone 17 Pro, que, segundo a própria companhia, foi “redefinido” para se tornar “o iPhone mais Pro de todos os tempos… e por muito tempo”.

Um dos pontos fortes do novo modelo é o design. O aparelho conta com uma camada externa colorida, mais durável, e é o primeiro iPhone com corpo “unibody”, desenvolvido a partir de alumínio sólido. O material passa por processos de extrusão customizada, aquecimento, forjamento e usinagem de precisão.

Outra novidade diz respeito à bateria. O novo modelo foi projetado para acomodar a maior bateria já usada em um iPhone, o que aumenta significativamente a autonomia em relação às gerações anteriores.

O novo iPhone Pro está disponível em três cores: prata, azul profundo e laranja cósmico.

Ainda de acordo com a Apple, o novo aparelho tem maior eficiência térmica e entrega até 40% mais performance sustentada do que o iPhone 16 Pro.

O zoom do novo aparelho chega a oito vezes, ante cinco vezes do modelo anterior. Todas as câmeras têm resolução de 48 megapixels.

AirPods Pro 3 com tradução em tempo real

O primeiro anúncio do evento promovido pela Apple foi o novo AirPods Pro 3. Ele custará US$ 249 nos EUA e sua pré-venda começa já nesta terça-feira.

A grande novidade envolvendo o AirPods Pro 3 é a capacidade de tradução simultânea, em tempo real. A empresa também afirmou que o produto tem o “melhor cancelamento de ruído já lançado”.

A vice-presidente da Apple, Kate Bergeron, classificou as novas tecnologias de captura de som e o novo sistema de cancelamento de ruído como inovações históricas. Ela destacou ainda a possibilidade de isolar a voz do ambiente.

Segundo a Apple, os fones também têm a capacidade de medir os batimentos cardíacos. A funcionalidade foi apresentada com o Apple Fitness, o serviço de treinos físicos da companhia.

Nova linha do Apple Watch

Em seguida, o CEO da Apple, Tim Cook, anunciou os lançamentos da nova linha de relógio da big tech – o badalado Apple Watch.

O executivo apresentou ao público o novo Apple Watch Series 11 e disse que os materiais deste dispositivo são duas vezes mais resistentes do que a antiga versão.

De acordo com a Apple, o relógio inteligente tem conexão 5G e diversos novos recursos de saúde. A nova geração do produto também vem com métricas de saúde e sono, além da capacidade de medição da pressão sanguínea.

O novo modelo do Apple Watch tem algumas opções de cores: alumínio em preto, prateado, dourado-rosé e um novo cinza espacial. A versão em titânio, por sua vez, será oferecida em dourado e ardósia.

Segundo a big tech, o Apple Watch Series 11 tem bateria com duração de até 24 horas e maior autonomia em relação aos modelos anteriores. Entre os novos recursos anunciados, está o Sleep Score – que monitora a qualidade do sono todas as noites.

Também há possibilidade de detectar eventual pressão alta, com base em dados coletados durante 30 dias pelo sensor de batimentos cardíacos. Os usuários também poderão ser alertados em caso de eventuais sinais de hipertensão.

Outro modelo anunciado pela companhia é o Watch SE com chip S10. O aparelho oferece inovações de anos anteriores nas linhas mais avançadas, como detecção de queda e um comando que ativa o relógio com movimentos dos dedos.

Segundo a Apple, apenas 15 minutos de recarga são suficientes para um uso de 8 horas.

Já o Apple Watch Ultra 3 tem a maior tela já criada por um relógio da empresa. Ele conta ainda com suporte a gestos e detector de quedas.

Veja os preços dos novos relógios da Apple:

Apple Watch SE 3: US$ 249

Apple Watch 11: US$ 399

Apple Watch Ultra 3: US$ 799