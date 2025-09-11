Momento de descanso vira desespero após rato entrar nas calças de vendedora

Um episódio inusitado chamou atenção nas redes sociais nesta semana. Duas irmãs, que trabalham como vendedoras de roupas femininas, passaram por um verdadeiro susto após o almoço, enquanto tentavam descansar.

De acordo com o vídeo que viralizou, uma das mulheres foi surpreendida por um ratinho que entrou em suas calças, provocando correria e desespero. A vítima precisou se sacudir freneticamente para se livrar do animal, enquanto a irmã filmava a situação.

O registro rapidamente ganhou repercussão na internet, gerando comentários entre choque e bom humor. Diversos internautas sugeriram que o estabelecimento fosse submetido a uma dedetização, a fim de evitar novos incidentes com roedores.

Veja o vídeo: