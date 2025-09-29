29/09/2025
Monitorado por tornozeleira é preso preparando drogas na Cidade do Povo

O monitorado por tornozeleira eletrônica Daniel Ribeiro da Mata, de 33 anos, conhecido como “Macaxeira”, foi preso na tarde desta segunda-feira (29), acusado de tráfico de drogas, em uma residência localizada na Rua Mão de Onça, quadra 8, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do Tático do 2° Batalhão recebeu uma denúncia anônima de que um homem estaria preparando drogas dentro do imóvel. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais flagraram Daniel embalando e pesando entorpecentes, dividindo-os em “trouxinhas” e “papelotes”.

Daniel Ribeiro da Mata/Foto: ContilNet

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir pulando o muro da casa, mas foi perseguido e capturado. Durante a ação, foram apreendidas porções de maconha e cocaína. Parte da cocaína estava em um prato, já separada em papelotes abertos, pronta para ser embalada e comercializada.

Itens apreendidos pela Polícia Militar/Foto: ContilNet

Diante dos fatos, “Macaxeira” recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido. Na unidade policial, foi constatado que o acusado já possui passagem pelo crime de tráfico de drogas.

