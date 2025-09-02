Morador de Sena Madureira baleado acidentalmente durante caçada passa por cirurgia em Rio Branco

Na tarde desta segunda-feira (1º) foi transferido do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, para o pronto socorro de Rio Branco o ex-presidente do bairro Ana Vieira, Aldemir Mota, 49 anos, conhecido popularmente como “Nó de pau”. No último domingo, ele foi baleado acidentalmente dentro da floresta.

Ao longo do dia, o paciente estava reclamando de dores intensas, sendo preciso a utilização de morfina para melhorar a situação.

/Foto: Reprodução

Ao chegar em Rio Branco, dada a gravidade da situação, “Nó de pau” foi submetido a uma cirurgia que durou várias horas. “Graças a Deus, ocorreu tudo bem e estou me recuperando aqui em Rio Branco. Já estou no leito”, disse ele ao Portal Contilnet.

Segundo informações repassadas pela PM, o incidente envolvendo “Nó de pau” se deu durante uma caçada a animais silvestres. Em dado momento, ao avistarem um grupo de porcos-do-mato, “Nó de pau” e seu parceiro de caça realizaram um cerco com a intenção de abatê-los. Com isso, foi efetuado um disparo que acertou um dos animais, mas também atingiu a vítima com chumbo na região do abdômen e na coxa direita.

“Nó de pau” é bastante conhecido em Sena Madureira, visto que, foi presidente do bairro Ana Vieira durante vários anos. Além disso, é considerado um dos melhores pedreiros do município.

