Moradores da cidade de Gaza relatam ataques israelenses pesados e implacáveis nesta terça-feira (16/9) no centro urbano do norte. De acordo com a rede Al Jazeera, milhares de palestinos tentavam escapar do bombardeio na madrugada.
O site Axios informou mais cedo que o exército israelense lançou sua ofensiva terrestre na segunda (15/9) para ocupar a cidade, sob o argumento do governo Benjamin Netanyahu de erradicar o Hamas.
A guerra de Israel em Gaza matou pelo menos mais de 64 mil pessoas e feriu outras 164 mil desde outubro de 2023. Acredita-se que milhares de outras pessoas estejam sob os escombros.