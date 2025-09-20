Moradores de cidades do Acre recebem alerta de emergência da Defesa Civil: “Tomei um susto”

A população de quatro cidades acreanas recebeu neste sábado (20) uma simulação do sistema de mensagens de emergência da Defesa Civil. O aviso foi encaminhado de forma aleatória para celulares em Rio Branco, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Jordão, sem necessidade de cadastro prévio por parte dos moradores.

O exercício faz parte da expansão do sistema que já funciona em outras regiões do país e que agora passa a incluir o Norte. A ferramenta é usada para informar a população em casos de enchentes, temporais e outros eventos climáticos extremos, contribuindo para a prevenção de desastres.

Na capital acreana, a central de monitoramento do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) acompanha diariamente áreas de risco. A estrutura trabalha em conjunto com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), responsável por repassar as informações que podem originar novos alertas.

Com a tecnologia, os avisos chegam em tempo real diretamente nos aparelhos celulares, ampliando o alcance da comunicação em situações de emergência. Segundo a Defesa Civil, a expectativa é de que o sistema se torne cada vez mais eficaz na proteção de comunidades vulneráveis.

Moradores que receberam a mensagem relataram surpresa, mas avaliaram a medida como positiva. “O alerta apareceu de repente no meu celular, mas não fiquei assustada porque já sabia do teste”, comentou uma residente do bairro João Eduardo, em Rio Branco.

“Tomei um susto”, disse outro acreana ao compartilhar o anúncio nas redes sociais.