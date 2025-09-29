Moradores do Ramal do Brás interditam BR-364 pela segunda vez em menos de duas semanas

Moradores do Ramal do Brás, na zona rural de Rio Branco, bloquearam a BR-364, na altura do km 119, no Segundo Distrito da capital, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (29). O protesto começou por volta das 6h e causa congestionamento na rodovia, que está sendo liberada de forma parcial pelos manifestantes.

Esta é a segunda vez em menos de duas semanas que a comunidade realiza manifestação com as mesmas reivindicações. Os moradores afirmam que não foram atendidos após o primeiro ato, realizado no último dia (18), e agora reforçam as cobranças por asfaltamento das ruas, iluminação pública, policiamento e a construção de uma escola próxima.

Segundo os manifestantes, a unidade escolar mais próxima oferece ensino apenas até o 4º ano e sofre com a falta de professores. Eles também pedem que um novo representante da Prefeitura de Rio Branco participe da negociação, alegando que o enviado anteriormente não apresentou soluções concretas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) acompanha a manifestação no local. A Prefeitura de Rio Branco foi procurada pela reportagem, mas ainda não se posicionou.

No último dia 14, moradores do bairro Belo Jardim II também fecharam um trecho da BR-364, próximo à Escola Paulo Freire, em protesto por melhorias de infraestrutura. Na ocasião, alunos participaram da manifestação com cartazes. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) intermediaram as negociações.