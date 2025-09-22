Moradores registram piracema de mandi em Santa Rosa: “Muita fartura”

Os moradores de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, presenciaram no último final de semana muita fartura de mandi nas águas do Rio Purus. É que estão surgindo as primeiras piracemas da espécie na referida região.

De acordo com Pelegrino Ferreira, morador, foi possível capturar uma quantidade expressiva para o consumo da própria família. “É mandi à vontade, graças a Deus. Estou com muito tempo morando aqui em Santa Rosa e nunca tinha visto uma piracema como essa”, comentou.

Nessa época do ano, mediante a seca do Rio Purus, a atividade pesqueira é favorecida.

Além do consumo familiar, o mandi, oriundo da piracema, também abastece o mercado do peixe daquele município.