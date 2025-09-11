Moraes brinca que voto de Fux o fez perder jogo do Corinthians. Vídeo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alfinetou de maneira bem humorada o colega Luiz Fux, e disse que a extensa explanação do ministro ao votar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus o fez perder o jogo entre Corinthians e Athletico Paranaense. A declaração aconteceu nesta quinta-feira (11/9), após a confirmação da condenação do ex-presidente e de outros réus.

Ao fazer suas manifestações finais durante a dosimetria das penas dos oito condenados por golpe de Estado, Moraes prometeu que seria breve e mas comentou a “maldade” que o fez perder a partida do Corinthians pela Copa do Brasil na quarta-feira (10/9).

Leia também

“Prometo a vossa excelência que eu não farei com vossa excelência a maldade que me fizeram ontem, de fazer eu perder quase dois terços do jogo do Corinthians e Athletico Paranaense. Eu cheguei em casa e já estava 2 x 0, para a minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos dois gols”, disse Moraes após o presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, lhe passar a palavra.

Veja o momento:

Na quarta-feira (10/9), o ministro Luiz Fux usou mais de 12h para explicar seu voto, que terminou com a absolvição de Bolsonaro e outros cinco réus.

Apesar da divergência, a Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista.