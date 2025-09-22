Moraes pede relatório de vistoria de carros em visitas a Bolsonaro

Escrito por Metrópoles
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Penal do Distrito Federal apresente relatório sobre inspeção de veículos em duas visitas feitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

O ministro quer informações sobre vistorias realizadas nos carros das pessoas que visitaram Bolsonaro no dia 12 de setembro, um dia após o ex-presidente ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma trama golpista para tentar manter-se no poder após a derrota eleitoral de 2022.

O despacho de Moraes, expedido nesta segunda-feira (22/9), detalha que as visitas foram feitas entre 13h16min47s e 16h22min55s.

Moraes quer informações detalhadas dos veículos, motoristas e passageiros. A Polícia Penal tem 24 horas para repassar as informações.

