moraes-usa-gravata-com-estampa-de-cachorros-em-julgamento-de-bolsonaro

Nesta terça-feira (9/9), dia em que vota no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados, o ministro Alexandre de Moraes optou por uma gravata da Ferragamo, grife italiana, com uma estampa inusitada: desenhos de cachorrinhos com traços que lembram ilustrações infantis.
No julgamento desta terça (9/9), Alexandre de Moraes chamou atenção ao usar uma gravata Ferragamo estampada com cachorrinhos em estilo infantil. O detalhe sobrepõe o fundo rosa-claro, em concordância com o azul da camisa sob a toga vestida pelo relator. O processo julga a suposta trama golpista, que tinha como intenção impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.
De acordo com a Farfetch, site de revenda de luxo, a gravata da Ferragamo custa R$ 1.450 e é feita na Itália, 100% em seda.
Moraes votou a favor da condenação de Bolsonaro e aliados
Veja, na galeria, mais fotos do ministro usando o item:
