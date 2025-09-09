Moraes usa gravata com estampa de cachorros em julgamento de Bolsonaro

Nesta terça-feira (9/9), dia em que vota no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados, o ministro Alexandre de Moraes optou por uma gravata da Ferragamo, grife italiana, com uma estampa inusitada: desenhos de cachorrinhos com traços que lembram ilustrações infantis.

gravata ministro alexandre de moraes julgamento bolsonaro stf ferragamo - metrópolesGravata usada pelo relator

A gravata de Moraes

No julgamento desta terça (9/9), Alexandre de Moraes chamou atenção ao usar uma gravata Ferragamo estampada com cachorrinhos em estilo infantil. O detalhe sobrepõe o fundo rosa-claro, em concordância com o azul da camisa sob a toga vestida pelo relator. O processo julga a suposta trama golpista, que tinha como intenção impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

De acordo com a Farfetch, site de revenda de luxo, a gravata da Ferragamo custa R$ 1.450 e é feita na Itália, 100% em seda.

gravata ministro alexandre de moraes julgamento bolsonaro stf ferragamo - metrópolesMoraes votou a favor da condenação de Bolsonaro e aliados

Veja, na galeria, mais fotos do ministro usando o item: 

