Cruzeiro do Sul
Morre a professora Maria Lima de Souza, referência na Educação de Cruzeiro do Sul

O legado da professora se reflete em diversas gerações que passaram por suas salas de aula

Cruzeiro do Sul perdeu no último sábado (27) uma de suas maiores referências na área da educação. Aos 90 anos, faleceu a professora Maria Lima de Souza, carinhosamente conhecida como Dona Mariquinha. O corpo está sendo velado no salão das Irmãs Franciscanas, no bairro Morro da Glória, onde familiares, amigos e ex-alunos prestam as últimas homenagens.

Com uma trajetória marcada pelo amor ao magistério, Dona Mariquinha dedicou 35 anos à educação, período em que também exerceu funções de destaque. Foi diretora da tradicional Escola São José, que na época atendia exclusivamente meninos, e ainda desempenhou trabalho voluntário, ensinando português às irmãs franciscanas vindas de países como Alemanha, Filipinas e Estados Unidos para missão em Cruzeiro do Sul.

Morre a professora Maria Lima de Souza, referência na Educação de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

O legado da professora se reflete em diversas gerações que passaram por suas salas de aula. Muitos de seus ex-alunos se tornaram médicos, políticos e profissionais de destaque, entre eles o ex-governador Orleir Cameli, que iniciou sua vida escolar sob sua orientação.

Em reconhecimento à sua contribuição, durante o governo de Orleir Cameli, foi construída a Escola Maria Lima de Souza, no bairro da Cobal. Inaugurada em 1998, a unidade conta com 10 salas de aula, inspirada no modelo da Escola Dom Henrique Ruth, e marcou o reconhecimento público ao trabalho da educadora, que pôde receber essa homenagem em vida.

Mãe de três filhos, Souza Neto, residente em Cruzeiro do Sul; Mônica Cristina, em Cuiabá (MT); e Marcelo Souza, no Rio de Janeiro, Dona Mariquinha deixa também cinco netos e um legado de dedicação, generosidade e amor pela profissão.

