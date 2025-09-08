08/09/2025
Morre Angela Ro Ro, ícone da MPB, aos 75 anos

Cantora, compositora e pioneira da música popular brasileira, Angela Ro Ro marcou gerações com sua voz potente e personalidade autêntica

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos, no Rio de Janeiro (RJ). A cantora apresentou uma nova infecção e não resistiu a uma parada cardíaca.

A morte foi confirmada, em primeira mão, pelo NEW MAG. O veículo também revelou que a artista passou por um procedimento cirúrgico no fim de semana.

Ela estava internada desde junho e chegou a passar 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após complicações que levaram à intubação e à realização de uma traqueostomia.

Angela chegou a apresentar dificuldades de comunicação e coordenação motora, mas voltou a falar no começo de agosto. Na mesma época, ela lançou um site para receber doações.

Além da saúde fragilizada, Angela Ro Ro vivia em situação financeira delicada e, recentemente, voltou a pedir doações para custear despesas hospitalares. Ela não recebia aposentadoria e contava com cerca de R$ 800 mensais provenientes de direitos autorais.

A carreira de Angela Ro Ro

Angela Ro Ro iniciou a carreira na década de 1970 e logo se tornou um dos nomes mais marcantes da música popular brasileira. Com seu estilo irreverente e voz inconfundível, conquistou público e crítica com músicas como Amor, Meu Grande Amor, Compasso e Fogueira, além de parcerias com artistas como Maria Bethânia e Cazuza.

Ao longo da trajetória, lançou mais de dez discos e deixou sua marca com composições autorais intensas e interpretações emocionadas. Pioneira ao assumir sua sexualidade em um período conservador, Angela construiu uma carreira pautada pela autenticidade, influenciando gerações de artistas.

