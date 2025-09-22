morre-anne-marie,-filha-da-modelo-schynaider-moura,-aos-16-anos

Anne-Marie, a filha mais velha da modelo Schynaider Moura, morreu aos 16 anos após uma parada cardíaca no domingo (21/9). A jovem tinha passado por um transplante cardíaco há cerca de três anos após um quadro de cardiomiopatia dilatada.

A notícia da morte de Anne-Marie foi confirmada pelo tio dela, Alvaro Garnero, irmão do pai Mário Bernardo Garnero, nas redes sociais. “Annie. Agora é estrela que guia e protege a nossa família”, escreveu ele ao compartilhar uma foto da menina.

Anne-Marie, filha da modelo Schynaider Moura morreu aos 16 anos após uma parada cardiaca

Em junho, Schynaider compartilhou um vídeo ao lado da filha em celebração aos três anos do transplante da filha.

“Vivo um milagre todos os dias da minha vida. Ver minha filha viva, superando suas próprias limitações com leveza e coragem, me ensina diariamente que os pequenos detalhes são os mais preciosos. Hoje faz 3 anos do transplante 22/06/2022; 2. Porque doar órgãos salva vidas”, escreveu a modelo em um trecho.

O velório e o sepultamento da jovem será realizado na terça-feira (23), em São Paulo. Anne Marie era a filha mais velha da modelo Schynaider Moura. Ela também é mãe de Elle Marie e Gioe Marie.