Morre aos 22 anos passista da Dragões da Real em São Paulo

A escola de samba Dragões da Real, do Carnaval de São Paulo, comunicou a morte de Julia Costa Pereira, integrante da Ala Show – Malandros e Passistas da Real. A jovem tinha 22 anos.

O anúncio foi feito pelas redes sociais da agremiação na última terça-feira (2/9). A causa da morte não foi revelada.

O corpo de Julia foi velado e sepultado nesta quarta-feira, no Cemitério de Itaquera, zona leste da capital paulista.

Escola de samba fez homenagem

Na nota divulgada pela escola, a comunidade prestou homenagem à passista:

“Nossa comunidade está de luto pelo falecimento de Julia Costa Pereira, passista da Ala Show – Malandros e Passistas da Real. Com apenas 22 anos, Julia partiu cedo demais, deixando saudade eterna em todos que tiveram a honra de conviver com sua alegria e talento. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor”.

Além da Dragões da Real, nomes do Carnaval também se manifestaram sobre a perda. A cantora Lexa, madrinha de bateria da escola de samba, enviou uma mensagem de solidariedade: “Meus pêsames! Que Deus conforte os corações”.

“Que tristeza receber essa notícia hoje, tão linda a Júlia sempre dedicada e nós encantando com seu sorriso e alegria, que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, sentiremos demais a sua falta, mas sempre estará em nossos corações! Descanse em paz!”, lamentou uma internauta nos comentários do post da Dragões da Real.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por G.R.C.E.S. DRAGÕES DA REAL (@dragoescarnaval)