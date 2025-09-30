Morre arquiteto que passou por transplante multivisceral raro após 4 anos de espera

30/09/2025
O arquiteto Luiz Henrique Perillo, de 35 anos, morreu nesta terça-feira (30), uma semana após passar por um transplante multivisceral, procedimento que substituiu cinco órgãos ao mesmo tempo: intestino, estômago, fígado, pâncreas e rim.

Luiz Perillo tinha 35 anos | Reprodução/Redes sociais

Perillo teve um choque séptico – uma infecção generalizada grave do organismo – e estava sendo tratado com antibióticos. Com isso, os medicamentos imunossupressores, que impedem o sistema imunológico do paciente de rejeitar os órgãos transplantados, precisaram ser suspensos.

A informação foi divulgada pela mãe do arquiteto nas redes sociais. “Você lutou bravamente! Te amarei para sempre! Descanse em paz”, escreveu Jussara Martins.

A operação foi realizada em um hospital particular de São Paulo na última terça-feira (23). Ele foi chamado ao hospital após a confirmação de um doador compatível para um dos procedimentos mais raros da medicina: o transplante multivisceral.

Luiz enfrentava uma doença rara de coagulação do sangue, a trombofilia, que provoca a formação excessiva de coágulos. As primeiras tromboses surgiram em 2009 e, com o tempo, atingiram a veia porta, responsável por levar sangue ao sistema digestivo. A partir daí, os órgãos começaram a falhar. Em 2021, chegou a pesar apenas 34 quilos, mas conseguiu recuperar forças e se preparar para a cirurgia.

O desafio médico era substituir intestino, estômago, fígado, pâncreas e rim, todos vindos de um único doador – condição que aumenta as chances de sucesso e reduz os riscos de rejeição. Segundo o professor André Ibrahim, especialista em técnica operatória da Unifesp, a cirurgia pode durar de 10 a 12 horas e exige um doador jovem, em boas condições clínicas e com pouco tempo de internação em UTI.

“Os órgãos, idealmente, precisam ser reaproveitados em até 8 horas. É uma corrida contra o tempo. Nesse caso, era um paciente muito doente, com falência do intestino e do fígado, o que torna o manejo ainda mais crítico”, explicou o médico.

Até fevereiro deste ano, o transplante multivisceral não era custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com a publicação de uma nova portaria, passou a integrar a lista de procedimentos da rede pública, reforçando o protagonismo do Brasil na área.

Segundo especialistas, quase 20 transplantes multiviscerais já foram realizados no país nos últimos 15 anos. A expectativa é de que, com a regulamentação pelo SUS, a frequência aumente.

