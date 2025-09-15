morre-em-sp-a-chefe-churrasqueira-clarice-chwartzmann,-aos-60-anos

A chefe de cozinha e churrasqueira Clarice Chwartzmann morreu na noite do último sábado (15/9) em São Paulo, aos 60 anos. Ela estava internada na UTI após sofrer um infarto enquanto estava no Ceará, na terça-feira (9).

Natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul (RS), Clarice ficou conhecida por seu trabalho no projeto “A Churrasqueira”, responsável por formar mais de 3 mil mulheres na área do churrasco.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte da chefe. “Todos que conviveram com ela tem uma história para contar. Em sua passagem pela vida, ela foi como um trovão. Porém não pela fúria, mas como uma força da natureza, como um evento poderoso, em que a luz vem antes do som”, declararam suas irmãs Lilian, Flavia e Luciana Chwartzmann.

O corpo de Clarice foi cremado nesse domingo (14), na zona leste da capital paulista. Outra cerimônia de despedida será feita em Porto Alegre, segundo a família.

A chefe morreu aos 60 anos após sofrer um infarto enquanto estava no Ceará

A chefe também era churrasqueira e ficou conhecida por seus projetos de inclusão das mulheres na área culinária

Natural do Rio Grande do Sul, Clarice morreu em São Paulo, onde estava internada na UTI

