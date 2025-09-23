23/09/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes
Neymar posta clique fofíssimo com a caçula Mel enquanto se recupera de lesão
Filmagens de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” são paralisadas após acidente com Tom Holland
Após boatos, Lívia Andrade surge com Marcos Araújo e afasta rumores
Mães de Virginia e Vini Jr. aparecem juntas e alimentam rumores de romance
O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto
Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas
Horóscopo desta segunda-feira: Sol em Libra e Marte em Escorpião destacam acordos e coragem

Morre Maria Glória Damasceno, servidora aposentada da Saúde de Rio Branco

Natural de Sena Madureira, Maria Glória era residente de Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A servidora pública aposentada Maria Glória Damasceno Costa, de 66 anos, faleceu no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta segunda-feira (22), após quatro meses de internação devido a complicações decorrentes de um aneurisma.

Maria Glória deixa dois filhos/ Foto: Cedida

Natural de Sena Madureira, Maria Glória era residente de Rio Branco desde a juventude, onde dedicou sua vida à saúde pública.

Com mais de 30 anos de serviço como servidora da saúde municipal, ela atuou em várias unidades de saúde da capital, sendo uma figura respeitada e querida pela comunidade e colegas de trabalho.

Maria Glória deixa dois filhos, Willian e Girlandy, além do esposo Antônio Ruiz e três netos: João Gabriel, Arthur e João Miguel.

O velório acontece em Sena Madureira, na casa do Paulo Macaúba. O sepultamento será às 16h, no Cemitério São João Batista.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost