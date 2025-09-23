Morre Maria Glória Damasceno, servidora aposentada da Saúde de Rio Branco

A servidora pública aposentada Maria Glória Damasceno Costa, de 66 anos, faleceu no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta segunda-feira (22), após quatro meses de internação devido a complicações decorrentes de um aneurisma.

Natural de Sena Madureira, Maria Glória era residente de Rio Branco desde a juventude, onde dedicou sua vida à saúde pública.

Com mais de 30 anos de serviço como servidora da saúde municipal, ela atuou em várias unidades de saúde da capital, sendo uma figura respeitada e querida pela comunidade e colegas de trabalho.

Maria Glória deixa dois filhos, Willian e Girlandy, além do esposo Antônio Ruiz e três netos: João Gabriel, Arthur e João Miguel.

O velório acontece em Sena Madureira, na casa do Paulo Macaúba. O sepultamento será às 16h, no Cemitério São João Batista.