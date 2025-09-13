Morre Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, aos 89 anos

O multi-instrumentista Hermeto Pascoal morreu neste sábado (13/9), aos 89 anos. O falecimento foi confirmado por meio de comunicado nas redes sociais do músico. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, e deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos.

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. […] Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva”, informou a equipe do músico.

Hermeto Pascoal nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936

No ano passado, Hermeto Pascoal lançou um álbum dedicado a esposa

Hermeto Pascoal era multi-instrumentista, sabendo tocar acordeon, flauta, pandeiro e outros instrumentos

Hermeto Pascoal, instrumentista alagoano que morreu neste sábado (13/9)

Hermeto Pascoal nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936, e fez parte do grupo musical “Sambrasa trio”. Reconhecido internacionalmente e ganhador do Grammy Latino em três oportunidades, o multi-instrumentista é um dos ícones da música brasileira.

No ano passado, Hermeto lançou, aos 88 anos, um disco com músicas inéditas chamado “Pra você, Ilza”, dedicado à esposa dele, Ilza da Silva, com quem viveu por mais de 40 anos e teve seis filhos.

Interessado pelo mundo da música desde criança, Hermeto aprendeu sozinho a tocar acordeon, flauta e pandeiro aos 10 anos. Já aos 15, ele passou a viver de música acompanhado do irmão no Recife, capital de Pernambuco.

