Morre mulher baleada com 13 tiros a mando de ex-fotógrafo da Globo

A mulher de 36 anos que foi baleada com mais de 13 tiros (foto em destaque) devido a uma dívida com um ex-fotógrafo da Rede Globo morreu nessa segunda-feira (1º/9). Bianca Santos Villaça Caetano estava em estado grave desde o atentado.

Ela foi rendida ao sair de casa, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No momento do ataque, a vítima estava acompanhada da família, inclusive de uma criança.

Assim que Bianca entrou no carro, outro veículo se aproximou. O atirador desceu e começou a disparar, como mostram imagens de uma câmera de segurança.

Para confirmar a execução, o criminoso ainda abriu a porta do carro e atirou mais vezes.

O vídeo é forte:

Momento em que o atirador abre fogo contra a mulher

O atirador ainda abre a porta do carro e atira outras vezes contra a vítima

Hora em que o atirador foge

Bianca Santos Villaça Caetano, de 36 anos

O agiota Diogo da Silva Marques, de 36 anos, conhecido como Diogo Marley

Homem é preso após tentar matar mulher com 13 tiros por dívida

Mais detalhes:

Bianca tinha pego um empréstimo como o ex-fotógrafo da Globo, identificado como Diogo da Silva Marques, de 36 anos, conhecido como Diogo Marley.

Ele foi preso por policiais civis da 33ª DP (Realengo), com apoio da 17ª DP (São Cristóvão) e com a 54ª DP (Belford Roxo).

Na delegacia, Diogo prestou depoimento e negou o crime, embora tenha admitido ter ameaçado a vítima após um empréstimo.

Segundo as investigações, Diogo vinha cobrando insistentemente uma dívida contraída pela vítima.

Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.

Investigação

Segundo as investigações, dois dias antes da tentativa de homicídio, ameaçou a mulher em razão de uma dívida financeira. Por meio de mensagens, ele afirmou que, se o valor não fosse pago até determinado horário, aquele seria o último dia em que a cobraria por telefone.

Por mensagem, Diogo ameaçou: “Olha só, é melhor você me pagar. Quero um bom dinheiro até segunda [14 de julho]”. Uma semana depois, Diogo cobrou: “Não vou mais ficar ouvindo história. Acabou essa p*rra! Não vou mais ficar mandando mensagens não!”.

Veja os prints:

Outra conversa do agiota com a vítima

Print das mensagens com as ameaças

As investigações seguem em andamento buscando possíveis outros envolvidos na ação criminosa.

Diogo também era alvo de um mandado de prisão temporária, expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital.